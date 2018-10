Mădălina Ghenea crede în nevinovăția lui Cristiano Ronaldo: ”Am stat patru ore cu el…”

Mădălina Ghenea crede în nevinovăția lui Cristiano Ronaldo și nimeni nu o poate convinge că jucătorul acuzat de viol ar putea fi vinovat. Ea i-a luat apărarea lui Ronaldo, aducând ca argument propriile amintiri.

Mădălina Ghenea și Cristiano Ronaldo s-au implicat, de-a lungul timpului, în numeroase campanii umanitare, însă au participat și la diferite reclame. Așa s-a întâmplat în anul 2009, atunci când cei doi s-au întâlnit cu ocazia filmărilor pentru reclama unui parfum. Mădălina spune că a rămas cu o excelentă impresie despre jucătorul de fotbal și că i se pare incredibil ca acesta să fie acuzat de viol. Cu atât mai mult cu cât îl descrie ca fiind ”om de mare caracter și familist convins”.

Mădălina Ghenea declară că Ronaldo nu i-a făcut avansuri timp de patru ore.

”Pentru mine este incredibil ce am citit. Am filmat o reclamă pentru un parfum cu el și am rămas cu o impresie excelentă. Este un om de mare caracter, un familist convins. Dacă a încercat să-mi facă avansuri? Nu. Am stat patru ore cu Ronaldo, am filmat tot, iar apoi a plecat imediat. Un adevărat profesionist”, a declarat românca în presa italiană.

Mădălina Ghenea crede în nevinovăția lui Cristiano Ronaldo. ”Destui se simt datori să își dea cu părerea!”

Unul dintre cititorii site-ului gsp.ro a lăsat un comentariu savuros:

”Probabil ca judecătorii vor da verdictul „nevinovat” imediat dupa ce văd declarația Mădălinei. Dacă nu a încercat să o violeze pe ea în fața echipei de filmare preț de 4 ore, cum ar fi putut să o violeze pe nu știu care tipă în camera lui de hotel cand nu era nimeni de față? Logic. Eu nu știu dacă e vinovat sau nu, știu doar ca destui se simt datori să-și dea cu părerea, aducând argumente demne de cascadorii râsului.”

