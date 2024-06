Mădălina Ghenea, mărturisiri rare despre viața personală! Vedeta își crește singură fetița pe care o are cu Matei Stratan: „Eu sunt și mamă, și tată”

Mădălina Ghenea (36 de ani) a reușit să își clădească o carieră de succes, ajungând cunoscută la nivel internațional. Vedeta se concentrează pe viața profesională și foarte rar vorbește despre ceea ce se întâmplă pe plan personal. Totuși, recent, a venit în România și a făcut mărturisiri sincere despre rolul de mamă. Celebra actriță a dezvăluit că o crește singura pe Charlotte, fetița ei și a lui Matei Stratan.

Mădălina Ghenea avea doar 14 ani atunci și-a început cariera. A muncit din greu și a ajuns la un nivel foarte înalt. Actrița a jucat alături de staruri internaționale, printre care Al Pacino, Michael Caine, Lady Gaga sau Harvey Keitel. Totuși, dincolo de succesul profesional, vedeta are cu ce să se mândrească și pe plan personal. Ea susține că fiica ei, în vârstă de 7 ani, este cea mai mare realizare a sa.

Mădălina Ghenea și Matei Stratan au început să formeze un cuplu în anul 2016. Cei doi s-au iubit la nebunie, motiv pentru care au devenit părinții unei fetițe minunate, Charlotte. La un moment dat, relația lor nu a mai funcționat. Astfel, în 2019, au decis să meargă pe drumuri diferite.

Celebra actriță a plecat în Italia, acolo unde a reușit să obțină succesul pe care și l-a dorit. Dincolo de viața profesională, Mădălina Ghenea a avut grijă să nu neglijeze nici partea personală. S-a ocupat de fetița ei și o consideră cea mai mare realizare a sa. Vedeta a dezvăluit că o crește singură pe Charlotte și a învățat să își împartă timpul între carieră și familie.

„Eu sunt mereu cu familia mea, locuiesc cu familia mea și pot să spun în momentul în care am devenit mamă cumva, am devenit fiică (…) în momentul în care am devenit mamă, am redescoperit ce înseamnă să fiu acasă cu mama în fiecare zi și e superb.

Acum simt că, în sfârșit, am ajuns la un rezultat pe care mi-l doream de fiecare dată când călătoream. Înainte mi-era foarte dor de casă, mi-era dor de ai mei, aș fi vrut să le arăt și lor măcar bucățele din meseria mea, din realitatea pe care o trăiesc de atâția ani.

Acum pot, acum reușesc să împart foarte bine și cariera, și timpul care de fiecare dată este o prioritate pentru mine, timpul petrecut cu fiica mea și cu părinții mei, cu familia. Eu sunt și mamă, și tată, și mi-am dorit-o foarte mult. Este marea mea realizare, este cel mai important proiect al meu, pentru că este un proiect, cu siguranță.”, a declarat Mădălina Ghenea pentru Antena Stars.