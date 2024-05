Tu recunoști vedeta? Românca are acum 36 de ani și este iubită de milioane de fani, dar puțini și-ar da seama cine este în fotografie

Tu ai reușit să recunoști vedeta din imaginea de mai sus? Acum, are vârsta de 36 de ani și este una dintre cele mai iubite românce. Pe rețelele de socializare își ține la curent urmăritorii cu activitățile pe care le face. De altfel, le arată pictorialele superbe la care ia parte. Recent, românca a încărcat câteva imagini din adolescență, făcând și o precizare care se leagă de cariera sa. În fotografia de mai sus, avea vârsta de 14 ani!

Ți-ai dat seama cine se află în imaginea de mai sus? La momentul actual, vedeta are vârsta de 36 de ani și este foarte populară în mediul online. De altfel, este cunoscută la nivel internațional, are o înălțime de 1,80 metri și este născută sub semnul zodiacal Leu. Este originară din Slatina.

De altfel, încă de la o vârstă fragedă și-a început cariera în lumea modelingului. Acum, frumoasa româncă este fotomodel, actriță și femeie de afaceri! Cine să fie, oare, vedeta care a pus pe jar mulți bărbați din showbiz? Vă mai oferim un indiciu: recent, s-a despărțit de iubitul tenismen! Nu vă mai ținem în suspans și vă spunem că este vorba despre Mădălina Ghenea!

Mădălina Ghenea este cunoscută la nivel internațional – a împărtășit imagini din copilărie!

Mădălina Ghenea (36 de ani) este una dintre cele mai populare și apreciate românce. Are peste un milion de urmăritori pe platformele de socializare și este parte a unor pictoriale cu adevărat incendiare. Românca în vârstă de 36 de ani își ține la curent urmăritorii cu activitățile pe care le face și, de altfel, împărtășește și detalii ce țin de viața personală. De data aceasta, a postat în mediul online câteva imagini care, cu siguranță, i-au uimit pe prietenii virtuali. Pe pagina personală, vedeta a încărcat imagini din perioada adolescenței.

„Aveam doar 14 ani când am început să lucrez ca model, practic un copil. Pe vremea mea, la 14 ani încă te jucai cu păpușile, nu exista tehnologie, iar eu nu aveam idee cum mi se va schimba viața într-o secundă, alegând un drum foarte dificil. Câteva riduri mai târziu sunt bucuroasă de ceea ce am devenit azi. Mama mea mă numea «artista». Avea planuri mari pentru mine. Și azi este cel mai bun manager al meu. Eu, la vârsta de 12 ani. Azi, vârsta de 12 ani arată un pic diferit, știu, dar eu chiar eram un copil”, notase Mădălina Ghenea pe internet, în dreptul imaginilor. Acestea pot fi văzute în galeria foto.

Vedeta s-a despărțit de Grigor Dimitrov

Vedeta a anunțat, chiar în ziua în care creștinii ortodocși au sărbătorit Paștele, că s-a despărțit de tenismenul Grigor Dimitrov.

„Mi se pare că e momentul potrivit să clarific faptul că eu și Grigor (n.r. Dimitrov) am decis să mergem pe căi diferite. Vă rog să respectați intimitatea noastră și să nu credeți tot ce apare despre noi. Sunt foarte recunoscătoare pentru timpul pe care l-am petrecut împreună, atât ca prieteni dragi, cât și ca iubiți în ultimii 6 ani. Din cauza programului nostru greu, al evenimentelor și responsabilităților pe care le avem, a fost cea mai bună variantă pentru a merge înainte”, a transmis Mădălina Ghenea, în mediul online. Vezi AICI postarea din 5 mai 2024.

