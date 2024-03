Matei Stratan a avut, de-a lungul timpului, legături amoroase doar cu “bunăciuni”, una mai celebră față de cealaltă, cea cu Mădălina Ghenea, care l-a făcut și tătic fiind cea mai mediatizată. Andreea Raicu sau Ileana Lazariuc sunt alte frumuseți cu care Mr. Cash Jr. s-a iubit. Niciuna nu l-a convins, însă, că merită și luată ca mireasă. Totuși, de câteva luni, afaceristul este “acaparat” total de Iana Budeanu, o sexy-tinerică, moștenitoarea unui imperiu financiar de vis. Se aud, deja, clopote de nuntă, iar CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imaginile care ne fac să credem că Matei Stratan o va trece pe numele lui.

De câteva luni, Matei Stratan a combinat-o pe Iana Budeanu, o tânără frumușică foc, originară din Bacău, nimeni alta decât fiica lui Ovidiu Budeanu, un om de afaceri discret, cu o avere estimată la 40 de milioane de euro. Cei doi nu ezită să apară în public, iar relația lor este deja oficială. Este, practic, cea mai lungă legătură amoroasă a omului de afaceri după despărțirea de Mădălina Ghenea. Sunt semne că dacă vor continua pe aceeași linie, Mr. Cash Jr. ar urma să o ceară de soție, privilegiu de care nu a avut parte, din păcate pentru ea, și celebra actriță, stabilită de mai mulți ani în străinătate.

Matei Stratan și Iana Budeanu, prânz corect la Casa di David

Cuplul pare a fi super sudat și ar bate, deja, clopote de nuntă. Avem și dovada în acest sens. CANCAN.RO i-a întâlnit, duminică, pe Matei Stratan și Iana Budeanu la Casa di David, restaurantul nr. 1 din România, unde, alături de câțiva amici, au ieșit pentru un prânz corect. Pus pe glume, Mr. Cash Jr. a fost “one man show” la masă, iar partenera lui a fost tot timpul cu zâmbetul pe buze. A făcut-o să râdă cu gura până la urechi, semn clar că relația lor este pe drumul cel bun. Dată fiind situația, nu excludem ca în viitor afaceristul să o ceară de soție pe tânără, din moment ce legătura și-a asumat-o total, spre deosebire de cele pe care le-a avut în trecut.

A studiat în Elveția, la Lausanne

În concluzie, Matei Stratan a dat, clar, lovitura! S-a cuplat cu o frumusețe, fără să mai punem la calcul faptul că tânăra este și inteligentă. A studiat în Elveția, la Lausanne, în cadrul unui liceu de elită. Deși este moștenitoarea unui adevărat imperiu, preferă să nu iasă în evidență, fiind o fire modestă. Păstrează banii pentru excursii în Dubai sau în Italia, în locații de cinci stele.

Cine este Ovidiu Budeanu, “socrul” lui Matei Stratan

Ovidiu Budeanu a construit un imperiu financiar de vis. În 2017, CANCAN.RO informa că omul de afaceri deține Arena Mall Bacău, postul de televiziune Euro TV şi Apa-Canal SA, furnizorul de apă din municipiul Oneşti. Totodată, în urmă cu mai mulți ani, și-a cumpărat un iaht pe care a plătit un milion de euro. În 2022, a semnat un acord pentru inaugurarea unui hotel Mercure de patru stele.

“Am semnat acum câteva zile un acord cu Accor pentru un hotel Mercure de 4 stele cu 80 de camere, o investiție de circa 7 milioane de euro. Vreau să mă axez foarte mult pe piața corporate, motiv pentru care am gândit 3 săli de conferințe și un ballroom pentru evenimente. Bacăul are o poziție geografică bună și putem atrage conferințe din toată regiunea Moldovei”, a declarat, pentru Profit.ro, Ovidiu Budeanu.