Mădălina Grigore şi-a refăcut viaţa, după ce a fost înşelată de Alex Răileanu! Cu cine se iubeşte acum influenceriţa

Mădălina Grigore, o cunoscută influenceriță din Iași trăieşte o frumoasă poveste de dragoste la câteva luni după ce a trecut printr-o despărţire dureroasă. Tânăra a publicat mai multe imagini pe reţelele de socializare, iar zâmbetul de pe chipul său demonstrează cât este de fericită în prezent.

Mădălina Grigore şi Alex Răileanu formau un cuplu încă din adolescență şi aveau multe planuri de viitor împreună. Mai mult decât atât, de câțiva ani doreau să facă un copil. Apropiații acestora au rămas șocați, după ce au aflat de divorț.

”Pentru că am primit foarte multe mesaje în ultima vreme legate de mine și Alex, cred că este timpul să vă anunțăm și pe voi decizia noastră pe care am luat-o de comun acord. În ultimele luni de zile am învățat că nimic nu este veșnic și ceea ce pare și vreau să vă anunț că drumul nostru împreună a ajuns la final. Niciodată nu mi-am imaginat că vom fi aici și încă mi se pare ireal, dar cu părere de rău s-a întâmplat. Vă rugăm să înțelegeți că decizia ne aparține. Ne-am respectat și ne vom respecta unul pe altul toată viața. Ne dorim tot binele din lume și vom rămâne doar prieteni care vor fi mereu acolo unul pentru celălalt. Vă rog să ne respectați intimitatea! Vă pup”, povestea Mădălina Grigore în urmă cu câteva luni.

Mădălina Grigore şi-a refăcut viaţa, după ce a fost înşelată de Alex Răileanu!

Acum, însă, viaţa frumoasei brunete s-a schimbat radical. Pe pagina sa de Instagram tânăra a publicat mai multe fotografii cu actualul său partener. Cei doi sunt împreună de ceva timp, iar Mădălina radiază de fericire alături de actualul său iubit.

Tavi îşi răsfaţă iubita şi o surprinde cu gesturi mici care să îi aducă zâmbetul pe buze.

Deşi despărţirea de fostul soţ a fost destul de dureroasă, Mădălina a lăsat trecutul în urmă şi se bucură de povestea pe care o trăieşte în prezent.

Fostul soţ al Mădălinei Grigore, vacanţă cu actuala parteneră

Prin intermediul adresei [email protected], am intrat în posesia unor imagini cu presupusa nouă iubită a lui Alex Răileanu, fostul partener al Mădălinei.

Potrivit informațiilor, presupusa nouă iubită a bărbatului ar fi colegă de muncă și ar forma un cuplu chiar de pe vremea căsniciei cu Mădălina. Cei doi ar fi fost surprinși în Bulgaria, unde s-ar afla în prezent în vacanță. Noua iubită a acestuia s-ar numi Ioana, iar în imaginile primite cei doi par a fi extrem de apropiați.

