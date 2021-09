Mădălina Răileanu, o cunoscută influenceriţă din România, a anunţat divorţul de soţul ei, Alex: „Nimic nu e veşnic”

Mădălina Răileanu, o influenceriță cunoscută în România a anunțat divorțul de soțul ei, Alex. Tânăra și bărbatul față de care a împărtășit totul au ales drumuri separate, după mulți ani de relație.

Mădălina Grigore (fostă Răileanu), o cunoscută influenceriță din Iași, care se ocupă cu ramura vestimentară, a anunțat divorțul, în această dimineață, de soțul ei, Alex. Cei doi formau un cuplu încă din adolescență, iar recent își construiau o casă împreună. Apropiații acestora au rămas șocați, după ce au aflat de divorț. Mai mult decât atât, de câțiva ani doreau să facă un copil.

Citește și O CELEBRĂ INFLUENCERIȚĂ A STÂRNIT REVOLTĂ ÎN MEDIUL ONLINE! INTERNAUȚII AU TAXAT-O DUR. „ÎMI DISTRUGEȚI VIAȚA, AM MUNCIT ATÂT DE TARE SĂ AJUNG AICI”

Pe rețelele de socializare, Mădălina a transmis urmăritorilor săi un mesaj prin care le mărturisește că decizia a fost luată de comun acord: ”Pentru că am primit foarte multe mesaje în ultima vreme legate de mine și Alex, cred că este timpul să vă anunțăm și pe voi decizia noastră pe care am luat-o de comun acord. În ultimele luni de zile am învățat că nimic nu este veșnic și ceea ce pare și vreau să vă anunț că drumul nostru împreună a ajuns la final. Niciodată nu mi-am imaginat că vom fi aici și încă mi se pare ireal, dar cu părere de rău s-a întâmplat. Vă rugăm să înțelegeți că decizia ne aparține. Ne-am respectat și ne vom respecta unul pe altul toată viața. Ne dorim tot binele din lume și vom rămâne doar prieteni care vor fi mereu acolo unul pentru celălalt. Vă rog să ne respectați intimitatea! Vă pup”.

Sursă foto: Instagram Mădălina Grigore