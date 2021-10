Mădălina Miu, soția lui Tzancă Uraganu, a făcut dezvăluiri cutremurătoare pentru CANCAN.RO, legate de conviețuirea cu celebrul manelist. După ce, ieri, am prezentat în premieră momentele grele prin care ar fi trecut bruneta, acum ea povestește alte scene de violență și momente teribile, în care ar fi fost amenințată cu arma, șantajată și denigrată. Mai mult, și-ar fi văzut copilul plin de sângele ei, după ce ar fi fost lovită de Tzancă cu un cuțit. Atenție, sunt detalii care vă pot afecta emoțional!

Mădălina Miu, încă soția lui Tzancă Uraganu, a dezvăluit că a trăit clipe greu de imaginat alături de manelist. Acesta ar fi bătut-o în repetate rânduri, ar fi amenințat-o chiar cu moartea, ar fi șantajat-o cu filmulețe, după cum avea să mărturisească, pentru CANCAN.RO, femeia. L-a iertat mereu, doar că, la un moment dat, s-a săturat și a pus punct, susține Mădălina. A înaintat divorțul, mai mult, a făcut plângere penală împotriva lui Tzancă, acuzându-l de sechestrare, violențe și calomnie.

”Cu o mână filma, în cealaltă ținea arma!”

Continuarea dezvăluirilor Mădălinei începe tulburător. ”A scos arma și mi-a spus să stau în genunchi și să spun ce-mi zice el. Cu o mână mă filma, în cealaltă ținea arma. M-a pus să spun chestiile astea… Chiar el a pus filmulețele pe Facebook, se aude și vocea lui acolo. Dovedește, practic, că așa e.

La un moment dat, când eu i-am spus că voi depune plângere la Poliție, mi-a spus că va zice că o să posteze asta peste tot, că mă va face de râs. De altfel, asta a și vrut, să mă șantajeze cu filmarea aia. La un moment dat i-am spus: «Chiar vreau s-o faci, că mă duc la Poliție să se afle ce ai făcut». Bine, eu eram aici, în București, când i-am spus lucrurile astea. Mi-a spus, am și mesaj, «Ei, ce, te-a bătut altcineva, nu știu eu cine te-a bătut». Dar se vede că eram acolo, în casa aia, unde aveam poze împreună. Iar rochia pe care o purtam, nu știu, după o săptămână, eu am o poză cu acea rochie pe mine cu mama lui și se vede că ochiul meu era roșu tot”, povestește Mădălina.

A continuat cu filmarea care a dus la războiul cu Marymar, actuala iubită a manelistului. Ce s-a întâmplat apoi? ”În fine, a făcut acea filmare, crede-mă, eram epuizată, mi s-a făcut rău și am ajuns la un spital, am venit împreună cu el, trebuie să fie consemnat acolo, la spital. Îmi era foarte rău, aveam stare de vomă, îmi scăzuse tensiunea foarte mult.

M-au băgat într-o cameră, mi-au făcut niște perfuzii, iar doamna doctor de acolo i-a spus să iasă. Pentru că el stătea tot timpul lângă mine, să vadă ce zic. Doamna m-a întrebat dacă el m-a bătut. El a spus că m-am bătut pe stradă cu niște fete. Iar doamna doctor a spus: «Niște femei te-au bătut în halul ăsta?» L-au dat afară, iar eu am spus că el m-a bătut. M-a adus înapoi acasă, m-a închis, el a plecat”, spune soția lui Tzancă.

”A venit la masă și mi-a dat un pumn! Afară, m-a lovit cu picioarele”

Manelistul avea să revină la apartament și s-o ia pe Mădălina cu el, la un eveniment la Statina, unde trebuia să cânte. ”A revenit, m-a luat apoi cu el la un eveniment, la Slatina. Acolo, în timp ce eram la masă a venit și mi-a dat un pumn. Am ieșit și l-am sunat pe fratele meu, care era în București. A încercat să facă rost de un șofer, să ajungă la Slatina, nu a găsit. Mi-a zis să iau un taxi, să vin acasă. Tzancă a ieșit și el, m-a luat după mașină și a început să dea cu picioarele în mine, în față. Au venit oamenii de la nuntă și l-au luat de acolo. El i-a spus șoferului, băiatului care cânta cu el, să nu mă lase să plec. El avea un Rolls cu două portiere, mi-a zis să intru în spate, să nu pot ieși.

Iar l-am sunat pe fratele meu, am început să țip, am zis că nu mă lasă să plec din mașină, iar șoferul nu a vrut să aibă probleme, s-a dat jos din mașină, mi-a zis, «Mădălina, eu te las să pleci». Fratele meu țipa în telefon să mi se dea drumul, că e sechestrare de persoane. Am ieșit din mașină și am fugit, așa, pe stradă, până la o benzinărie și am luat un taxi și am venit în București. Fratele meu mă aștepta. Am mers cu el la Poliție, la o secție mai aproape de mine. De acolo mi-au zis că nu au ce să facă, în condițiile în care aparțin de Sectorul 5, nu au putut să-mi ia nici măcar o declarație. Mi-au spus că trebuie să merg la Slatina sau la Ploiești. Am fost la INML, apoi am venit acasă. El era în fața blocului, cu tatăl meu. Tata când m-a văzut așa, desfigurată… Eram tumefiată”, rememorează momentele teribile prin care a trecut.

”Mi-a spus la ureche: «Știi că am toate alea în telefon!»”

Tzancă avea să încerce s-o împace, dar fratele și tatăl Mădălinei, de față, au intervenit. ”El spunea că «M-a enervat, m-a enervat…» Nu spunea motivul. Eu am rămas aici, el nu a avut nicio putere asupra mea, fiind alături de tatăl și de fratele meu. A spus că vrea doar să vorbească, un pic, cu mine. Se făcea că-i pare rău, el știa că mă voi duce la Poliție. Cred că de asta a făcut chestia asta, îi era frică de ce se va întâmpla. A vrut să vorbească două minute cu mine, dar singuri. Nu a fost de acord fratele meu, care a zis că-l lasă, dar să fie și el de față. El se prefăcea că plânge, dar s-a aplecat și mi-a spus la ureche, «Știi că am toate alea în telefon, dacă nu vii acasă…» Aveam să vorbesc și cu mama lui, i-am trimis o poză cu mine bătută, ea mi-a spus: «În halul ăsta te-a făcut?» Am dovezi pentru tot ce spun. Am conversații, am poze…”, povestește Mădălina.

Tzancă a apărut a doua zi. ”Trebuia să plece la un alt eveniment și m-a luat, de dimineața, de la cinci. Mi-a spus, pur și simplu, că dacă nu merg, dă totul pe Facebook. Îmi arăta pe telefon, scrisese totul, pusese totul, doar să dea postare. Am mers cu el. Încerca să afle dacă am depus plângere, i-am spus că da. S-a enervat rău. Mi-a spus că trebuie să merg să o retrag. Că eu sunt soția lui, că… Ne-am certat, dar m-am împăcat cu el. Și eu am vina mea aici, că m-am tot împăcat, dar mă tot amenința, nu pot să spun că nu țineam la el. Lucrurile au fost așa vreo trei ani.

Sunt foarte multe întâmplări. El tot avea curaj să vină, tupeu, nu avea nicio rușine… Tot timpul îmi spunea: «Te voi distruge, te voi omorî». Că nu am cum să plec eu niciodată. Că dacă voi încerca nu voi mai avea viață lungă, că el poate să dea câteva mii și voi fi moartă, am mesajele. Eu tot ce vorbesc pot proba. Într-un final, s-au adunat mult prea multe lucruri, iar eu nu am mai suportat. Cu timpul, certurile dintre noi se agravau. Nu mai puteam să stau să mă bată. Încercam să ripostez, dar nu poți să pui forța mea, am 53 de kilograme, el are o sută. Dar încercam, pentru că toate agresiunile se întâmplau în fața copilului”, dezvăluie Mădălina Miu.

”M-am uitat la copil, era plin de sânge!”

În luna februarie a acestui an avea să depună divorțul. ”Din decembrie începusem să-mi aduc lucrurile la mama. Oricum, el mă lua cu el peste tot, unde cânta, să mă ocup de el, haine… Crede-mă că mai evitam să iau copilul, nu era în siguranță. Păi, când m-a tăiat, eu eram cu băiețelul meu în brațe. La vârsta aceea, copiii poartă salopetele acelea cu totul, cu piciorușe, cu tot. Avea o salopetă de aia pe el și, când m-am uitat, era plin de sânge și m-am speriat și mai rău că l-a lovit și pe el. Cei de la Poliție când au venit, copilul era plin de sânge pe salopetă, nu era lovit, era sânge de la mine.

Eu, pur și simplu, nu am mai vrut să am de a face cu el, mi-a dispărut orice teamă, chiar și aia cu filmulețele. I-am spus să le pună și că mă duc la Poliție cu ele. Am început să mă cert cu el, să nu mai tac. În februarie am depus actele de divorț și, de atunci, m-am mutat în București. Mi-am închiriat un apartament, nimeni nu știa unde stau. Nici părinții mei nu știau”, continuă soția lui Tzancă Uraganu.

”Mi-a spus că scopul lui e să mă distrugă”

Crede că manelistul a încercat să o facă geloasă, sperând că, astfel, se va întoarce la el. ”Nu voiam ca el să afle. Să mă mai găsească. Am stat cu chirie o perioadă. În această perioadă el era cu femeia asta (n.r. Marymar) și se posta cu ea, crezând că așa mă va întoarce. Dar reacția mea a fost nulă. Nu am făcut nimic, nu am intervenit cu nimic. După un timp, au început ei să-mi dea mesaje, să mă înjure. De pe contul ei de Facebook. Le am în telefon, sunt mesaje vocale. Atunci, eu i-am trimis toate filmulețele și tot ce aveam cu ea, dar ei, în privat. Și i-am spus să se potolească. M-am și enervat, m-a înjurat, am înjurat și eu. Apoi, el a venit și mi-a spus că a făcut o mare greșeală… Ne-am împăcat. Am fost la câteva evenimente cu el, am vorbit câteva zile, dar am văzut că nu se poate.

În luna iulie, iar a venit, în august, iar a venit. Am vrut să-l fac să creadă că încep o altă relație. I-am scris asta, l-am întrebat ce ar face dacă am o nouă relație. Mi-a zis că scopul lui ar fi să mă distrugă. L-am lăsat în pace, nu am mai vorbit până acum câteva zile. Apoi, de pe un cont fals, cineva care știa discuțiile dintre mine și fata asta (n.r. Marymar), deci ori ea, ori cineva pus de ea, a început să mă înjure, să-mi înjure copilul pe rețelele de socializere. Am încercat să vorbesc, nu mi-au răspuns la telefon. Atunci, am făcut un live și am spus tot ce știam de ea. Am arătat și o poză care este publică. I-am spus să se potolească, i-am și spus că-mi vine să o și bat! Dar ea și-a tot căutat-o cu mine.

După ce am făcut acel live, am primit mesaje de la ei, mă înjurau, iar ea mi-a trimis o poză cu mine când ieșisem de la duș. Tzancă mi-o făcuse mie în urmă cu un an. Deci el ticluia un plan, ceva. Să faci o poză așa și s-o ții, dar în momentul în care noi nu eram certați atunci, eu chiar zâmbeam, dădeam un mesaj, eram în casă la noi… Să-i faci soției tale o poză de genul ăsta… Să o păstrezi atâta timp, înseamnă că urmărești ceva. Acum el a pus filmarea aceea în care mă bate și încearcă să mă înjosească prin aceste lucruri”, dezvoltă Mădălina.

”Am avut o fetiță, a decedat, am stat cu ea în spital o lună și jumătate. Este un raport medical!”

Ce spune despre acuzele pe care Tzancă Uraganu i le-a adus în legătură cu fetița decedată? ”După asta a pus un pretins mesaj în care spune fel de fel de chestii urâte despre mine și o acuzație foarte gravă. Eu am avut o fetiță care a decedat, a făcut un stop cardio-respirator, am stat cu ea în spital o lună și jumătate, există și un raport, un dosar medical. El a spus că mi-am omorât copilul. Am sunat persoana repectivă despre care el a zis că a spus aceste lucruri și am înregistrare video. Persoana respectivă îmi spune de el… «M-a sunat Tzancă acum câteva zile și m-a întrebat ce sumă vreau ca să spun despre tine verzi și uscate». Este fostul meu soț, tatăl copilului meu”, este dezvăluirea.

Mădălina Miu așteaptă, acum, finalizarea divorțului, dar și a plângerii penale pe care a făcut-o împotriva cântărețului de muzică de petrecere. ”În toată această perioadă el postează despre mine. El vrea să mă denigreze. A postat filmulețul când m-a bătut, poza aceea cu mine, diferite chestii, că mi-am omorât copilul, că am avut altercații, că am avut nu știu ce amant… Eu am depus plângere penală pentru sechestrare, pentru toate violențele la care m-a supus și pentru calomnie. Vreau să se vadă cine este acest om. Ceea ce mi-a făcut mie a făcut și altor persoane. Și Lambada a apărut, la un moment dat, vânătă toată. Ei, eu am fost mai rău”, avea să încheie Mădălina Miu.

