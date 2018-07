Mădălina Pamfile naște în Spania! Ce nume a ales pentru fetiță

Mădălina Pamfile trebuie să nască din clipă în clipă și, în prezent, ea se află în Spania, unde locuiește tatăl copilului ei. În cadrul unui interviu, fosta asistentă TV a dezvăluit câte kilograme a luat în plus, numele fiicei sale, dar și dacă va naște natural sau prin cezariană.

În vârstă de 25 de ani, Mădălina Pamfile a povestit în cadrul unei intervenții telefonice la Antena Stars că sarcina are 40 de săptămâni și că e cu noul ei iubit, un român cu care trăieşte în Spania. Ea a mărturisit că are cu 30 de kilograme în plus și că va încerca să nască natural.

“De la o oră la alta trebuit să nasc, mâine avem programare la doctor să vedem ce soluție găsim. Au trecut cele 40 de săptămâni, medicii spun că este normal, se așteaptă până la 42 de săptămâni. Se spune despre fetițe că vin mai repede, dar a mea nu vrea. Stările mele au fost destul de grele la început, mi-a fost destul de rău. La 5 luni luasem deja 20 de kilograme, acum am 30 de kilograme în plus. În Spania nu este o opțiune cezariana, decât dacă sunt complicații, voi încerca să nasc natural”, a declarat Mădălina Pamfile în cadrul emisiunii “Star Matinal”.

Mădălina Pamfile a dezvăluit numele bebelușului

Fiica pe care o va avea cu iubitul ei va purta numele Sofia. Vă reamintim că fosta asistentă TV era gravidă cu alt bărbat în momentul separării de fostul soț. Cu actualul partener, ea s-a afișat pe rețelele de socializare în ianuarie 2018, însă a ales să nu îi dezvăluie identitatea.

“Am fost nervoasă câteva luni, insomniile parcă nu se mai terminau. Am picioarele umflate şi am pus 30 de kilograme. Am ales numele fetiţei. O va chema Sofia. Am ales să nasc în Spania pentru că aici locuiesc. Aici, cezariana este opţiunea medicului. Doar dacă nu se poate naşte natural şi doctorul decide operaţia, o voi face”, a mai mărturisit fosta asistentă TV.

Mădălina Pamfile a divorțat în urmă cu un an

La începutul lui 2018, Mădălina Pamfile s-a afișat în mod oficial cu noul ei iubit. Bărbatul cu care se iubește în prezent a făcut-o să-și dorească să trăiască cea mai frumoasă experiență din viața unei femei: aceea de a deveni mamă. Fosta asistentă TV s-a căsătorit cu Alin Bruno, un afacerist din Timișoara în 2015. Mariajul lor nu a rezistat decât până la mijlocul lunii octombrie 2017. După divorț, Alin Bruno a început o relație cu Ioana Filimon, care a fost desemnată Miss România 2016.

Mădălina Pamfile are o poveste de viață foarte tristă: ea tv a fost părăsită de părinţii naturali şi înfiată când avea trei ani. La şapte ani, bruneta a aflat despre adopţie. În adolescență, Mădălina a fost violată. Când s-a petrecut trauma, ea avea 13 ani. Cinci ani mai târziu, fosta asistentă TV a primit şansa de a se angaja în televiziune, fiind pentru scurt timp asistenta lui Dan Capatos.