Mădălina Pamfile, primele declarații după ce a fost prinsă beată la volan și s-a ales cu dosar penal: ”Nu există nicio justificare pentru ceea ce am făcut”

Mădălina Pamfile a făcut primele declarații, după ce a fost prinsă la volan sub influența alcoolului. Fosta asistentă TV a devenit și agresivă după ce a fost testată cu aparatul etilotest. Polițiștii nu au stat prea mult pe gânduri când au văzut-o așa! A fost încătușată și dusă la sediul INML pentru probele biologice. Ce a spus vedeta despre problemele cu legea?

„Eleva lui Radu Mazăre” rupe tăcerea! Mădălina Pamfile nu a vrut să ofere prea multe declarații cu privire la ce s-a întâmplat în această dimineață. Fosta asistentă TV recunoaște că nu are vreo justificare. Regretă, dar totodată își asumă totul, indiferent de consecințe.

Mădălina Pamfile a fost oprită de polițiști pe o stradă din Sectorul 1. S-a constat că avea o alcoolemie de 0,70 mg/l alcool pur în aerul respirat, după ce a fost testată cu aparatul etilotest. Agenții ar fi fost nevoiți chiar și să o imobilizeze din cauza comportamentului agresiv pe care l-ar fi avut.

„Nu aș dori să comentez evenimentele petrecute în această dimineață, pot doar să spun că regret profund cele întâmplate și îmi asum consecințele faptelor mele. Nu există nicio justificare pentru ceea ce am făcut și nu cred că servește opiniei publice și nici familiei mele expirmarea unui punct de vedere din partea mea”, a declarat Mădălina Pamfile, potrivit Click.ro.

Polițiștii care se ocupă de caz au deschis un dosar penal pe numele Mădălinei Pamfile. Rămâne de văzut ce precizări vor face medicii după ce vor fi testate probele prelevate la sediul INML. Fosta asistentă TV a fost prinsă în jurul orei 04:05 de Brigada Rutieră. Vedeta ar fi condus haotic în acele momente, motiv pentru care a atras atenția.

„La data de 5 octombrie 2024, în jurul orei 04.05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la faptul că pe o stradă din sectorul 1, un autoturism se deplasează haotic. Polițiștii ajunși în zonă, au efectuat semnal regulamentar de oprire autovehiculului în cauză, la volanul căruia se afla o persoană de sex femeiesc. Conducătoarea auto a fost identificată în persoana unei femei în vârstă de 31 de ani. Aceasta a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind de 0.70mg/l alcool pur în aerul expirat.

Având în vedere modul agresiv în care femeia se manifesta, pentru protecția sa, cât și a polițiștilor, s-a procedat la folosirea forței și imobilizarea acesteia. În continuare, femeia a fost condusă la sediul INML, în vederea prelevării de mostre biologice.

În cauză, a fost deschis dosar penal în care cercetările sunt efectuate in rem, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, faptă prev. și ped. de art. 336 alin. 1 Cod penal”, se arată în comunicatul emis de Brigada Poliției Rutiere.