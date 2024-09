Fosta asistentă a lui Dan Capatos s-a băgat peste masculii de la ”Insula Iubirii”! A ”tăvălit” ispitele! Ce zice de fete

Mădălina Pamfile a făcut analiza concurenților de la Insula Iubirii. Fosta asistentă TV a dezvăluit în exclusivitate pentru CANCAN.RO ce părere are despre ispitele masculine din sezonul care s-a încheiat. Tot ce putem spune este că vedeta nu a fost deloc încântată de prestația acestora. Cât despre băieții din cupluri, i-a articulat cu replici acide pentru alegerile făcute. Avem retrospectiva emisiunii din Thailanda, marca Mădălina Pamfile, care nu s-a abținut de la înțepături.

Fosta asistentă a lui Dan Capatos a aliniat atât ispitele, cât și concurenții din ultimul sezon al emisiunii Insula Iubirii și „le-a deschis dosarul”. A dezvăluit care au fost simpatiile ei din cardul show-ului, dar și cine a gafat-o. Așa am aflat faptul că efervescenta Iustina este pe lista albă a fostului manechin. Pe aceeași listă o găsim și pe ispita Diandra, care i-a lăsat brunetei o impresie bună.

Cât despre băieții din cuplu, Mădălina Pamfile spune că au dat dovadă de misoginism. Mai mult decât atât, din spusele ei, în bărbați nu prea se poate avea încredere, mai ales dacă au conturile grase și un bolid de lux.

Mădălina Pamfile dă de pământ cu concurenții de la Insula Iubirii

Să vedem ce reclamații are frumoasa brunetă la adresa ispitelor, dar și a concurenților din show-ul Insula Iubirii. Ispitele masculine au fost ținta fostei asistente TV, pe care i-a cam acuzat că nu prea și-au făcut treaba ca la carte. Ba dimpotrivă, ei au fost cei care s-au îndrăgostit și au cam uitat să ispitească. Nu au scăpat de critici nici băieții din cupluri, pe care Mădălina Pamfile i-a „biciuit” scurt și la obiect.

„Mie mi-au plăcut fetele din cupluri. Iustina mi-a atras atenția în mod deosebit, mi s-a părut foarte jucăușă. Mi-a plăcut și de Maria. Eu am ținut cu fetele, pentru că băieții mi s-au părut misogini. Iar în ceea ce privește băieții ispite, mi s-a părut că nu prea și-au făcut treaba de data aceasta. Cred că nici fetele nu își mai pierd mințile așa ușor, dar am văzut că unii s-au îndrăgostit, când ei erau acolo, de fapt, să ispitească.

Se focusează pe fetele pe care le plac, în loc să meargă la sigur și să ispitească pe cineva anume. De la ispitele fete mi-a plăcut mult Diandra, mi s-a părut foarte sexy. Ea și-a făcut treaba, am văzut că toată lumea i-a sărit în cap lui Andrei și pe bună dreptate. Mi-a părut și mie foarte rău de Cristina”, a declarat Mădălina Pamfile pentru CANCAN.RO.

Fosta asistentă a lui Dan Capatos nu are încredere în bărbați

Deși a fost fana emisiunii Insula Iubirii, bruneta spune că nu ar participa niciodată, în nicio ipostază. Nu de alta, dar spune ea, un bărbat poate fi testat cu ușurință și în București, dacă este lăsat singur și cu ceva bani pe mână. Cel mai probabil, din cauza experiențelor anterioare, Mădălina Pamfile se ferește să își ofere încrederea pe tavă. În plus, printre rânduri se citește și un sfat indirect pentru doamne și domnișoare – bărbatul nu trebuie lăsat nici prea liber, nici cu prea mulți bani în portofel!

„Eu nu m-aș duce la Insulă, în cuplu. Nici ca ispită, pentru că am doi copii. Eu am o vorbă: ‘lasă soțul cu bani în portofel și o mașină faină și nu trebuie să mergi la Insula Iubirii’. Trebuie doar să-l lași în București. N-are rost să bați drumul până acolo, e de ajuns un weekend. Eu nu am încredere în nimeni, oricum, doar în mine. Am trecut prin momente în care mi-a fost trădată încrederea și nu mai bag mâna în foc pentru nimeni”, a mai spus fostul manechin.

