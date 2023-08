Maestrul George Mihăiță, stil de viață draconic pentru a se menține în formă! Ce au putut să-i ceară producătorii din “Clanul” actorului: “Am 75 de ani, dar …”

Sezonul cu numărul trei al serialului Clanul se anunță de-a dreptul memorabil. Ar fi și culmea să se întâmple contrariul, având în vedere munca depusă de actori, despre care maestrul George Mihăiță vorbește cu transparență, în exclusivitate pentru CANCAN.RO! „Bebe Măcelaru” dezvăluie că a avut extrem de mult text de memorat pentru proiectul de la Pro TV, dar sacrificiile nu se opresc aici!

„Tătuțu” se menține în formă și merge chiar la înot, pentru scenele filmate la piscina din propria casă. Însă dincolo de viața profesională, George Mihăiță face câteva precizări și despre parcursul personal. Actorul susține, la cei 75 de ani, că nu și-ar dori să prindă secolul, chiar dacă trăiește fiecare zi în culmea fericirii, datorită realizărilor de care este mândru!

George Mihăiță face eforturi pentru a trăi o viață sănătoasă, dar nu speră să depășească 100 de ani

CANCAN.RO: Vine toamna în câteva zile, cum ați petrecut această vară toridă?

George Mihăiță: Filmând, învățând mult text, dar e o bucurie să învăț acest mult text, cum n-am avut niciodată în viața mea. A fost scris extraordinar de Lia Bugnar și Anghel Damian. Bineînțeles, până ajungi să fii personajul pe care îl vedem în episoade, e o muncă îngrozitoare, îngrozitor de plăcută.

CANCAN.RO: Radu Beligan, la peste 90 de ani, juca pe scena de teatru. La actori, mintea rămâne tânără doar pentru că o exersați mult, prin text?

George Mihăiță: Nu cred că ține numai de asta, ci și de modul în care ți-ai ales să trăiești viața. Trebuie exerciții foarte multe, atât mentale, cât și fizice. În general, trebuie să fii atent cu viața ta.

CANCAN.RO: Dumneavoastră cum faceți să „fiți atent”, în afara de munca în care vă ancorați?

George Mihăiță: Merg pe jos, merg cu bicicleta, merg la bazin. Când am avut o scenă în care intram în piscina mea, a lui Bebe Măcelaru. Și m-au întrebat de la producție, aproape speriați, dacă știu să înot. Păi ce e aia? Nu am decât 75 de ani, nu am 90 și!

CANCAN.RO: Până la cât v-ați proiectat să trăiți? Până după 100?

George Mihăiță: Ești foarte drăguț, dar până în 100!

„Tătuțu” face dezvăluiri despre poveștile de dragoste de pe scenă: „Când te ia valul, te ia, nu te întreabă!”

CANCAN.RO: Nepoțeii sunt conștienți cine este bunicul lor?

George Mihăiță: Da, un nepoțel, ca să spun așa, din partea fiului cel mare, e în clasa a doua, se bucură, aude în dreapta și în stânga. Dar important e să se bucure și familia. Și se bucură familia mea, dar cel mai important pentru mine, ca actor, este să se bucure telespectatorii. Asta e bucuria oricărui actor, să ajungi să pătrunzi în sufletul spectatorului sau telespectatorului cu ceea ce faci.

CANCAN.RO: Ca actori, ca artiști, sunteți ființe foarte spirituale. S-a întâmplat să vă îndrăgostiți pe platourile de filmare sau pe scenă, poate când erați tânăr?

George Mihăiță: Nu. Dar de ce când eram tânăr, acum nu se poate? Când te ia valul, te ia, nu te întreabă. Mi s-a întâmplat, și atât.

CANCAN.RO: Era cunoscută colega?

George Mihăiță: Da, a devenit cunoscută.

CANCAN.RO: A fost idilă împărtășită?

George Mihăiță: La biserică…

