Directorul editorial al trustului de presă „Gândul Media Network”, Adrian Artene, revine cu un nou format de podcast. “Altceva cu Adrian Artene” este un proiect de suflet, în care jurnalistul a investit energie și credința că va fi pe placul urmăritorilor din toate categoriile sociale.

“Altceva cu Adrian Artene” va fi un podcast care, cu siguranță, va intra în sufletul “consumatorilor” online, în special datorită temelor care vor fi abordate. Invitații vor fi de marcă și vor putea fi urmăriți, în toată splendoarea lor, săptămânal, în fiecare sâmbătă, de la ora 19:00.

Tudor Gheorghe, primul invitat în podcastul “Altceva cu Adrian Artene”. “Nu am să cânt niciodată cu berea pe masă”



În prima ediție a podcast-ului, Adrian Artene l-a avut invitat pe Tudor Gheorghe, un artist desăvârșit, arhicunoscut în România și peste hotare. În perioada sa de formare, Tudor Gherghe a realizat numeroase albume, însă cariera sa poate fi etichetată drept fulminantă după 1989.

Ajuns la 76 de ani, Tudor Gheorghe își continuă cariera începută în 1966, susținând în continuare recitaluri în țară și străinătate și interpretând roluri pe scena Naționalului craiovean. În spatele uriașului succes al lui Tudor Gheorghe se găsesc ani de muncă înverșunată și de studiu intens.

“Nu am făcut niciun compromis, nu m-am dus niciodată să cânt la evenimente, nu am să cântat niciodată cu berea pe masă”, și-a explicat Tudor Gheorghe succesul muzical și numărul mare de fani pe care îi are în spate.

“Am făcut patru spectacole de folclor. Îi fac zob pe maneliști…”

Iubitor de poezie, de muzică, de România, Tudor Gheogrhe a explicat în cadrul podcastului “Altceva cu Adrian Artene” de ce nu obișnuiește să cânte pentru prieteni în privat, ci numai pe scenă, în fața publicului. Totodată, artistul le-a făcut și o declarație de “război” cântăreților de manele din țară.

“Nu detest, Doamne ferește! Sunt invidios, într-un fel, pe toți prietenii mei cântăreți care se duc la nuntă, din asta trăiesc, treaba lor și bine fac. Nu știu… Eu sunt făcut să mă duc în cabină, să mă dezbrac de țoalele civile, să mă îmbrac elegant, să apar în lumina reflectoarelor, în fața unui public care așteaptă de la mine ceva.

Nu-s făcut pentru distracție. Nici nu știu ce să cânt la o nuntă, deși am făcut patru spectacole de folclor… Îi fac zob pe maneliști, îți dai seama? Am făcut un spectacol cu «Mahalaua Mon Amour», care este splendoarea de pe lume”, a spus artistul.

“Muzica de la ora actuală mă irită”

Tudor Gheorghe s-a declarat, totodată, dezamăgit de vocile care au pus, în mare parte, stăpânire pe micul ecran și pe scenele din România, în condițiile în care există artiști desăvârșiți în România care sunt ignorați total.

“Nu, nu am nimic cu ei (n.r. maneliștii), îmi sunt dragi, pe cuvânt. Din punct de vedere muzical sunt admirabili. Sigur, e același cântec, același ritm și ei se prostesc. Acolo trebuie și altceva, nu numai simț muzical, mai trebuie ceva în plus.

Așa cum mă irită la ora actuală toată muzica asta, care am impresia că e același cântec. Nu pot să-mi dau seama care este diferența. Fetițele astea care cântă acum se mâțâie parcă sunt bolnave de poliomielită”, a mai spus Tudor Gheorghe.

