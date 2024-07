Magda Axinte, psihoterapeut, despre cum putem să ne eliberăm de emoțiile negative. “Noi vedem acel rău și îl exacerbăm, dar…”

În cea mai nouă ediție a podcastului Altceva cu Adrian Artene, difuzată sâmbătă pe 29 iunie, invitată a fost Magda Axinte, un psihoterapeut cu vastă experiență în domeniu. Printre temele abordate în discuția de o oră și jumătate, s-a numărat și cum putem să ne eliberăm de emoțiile negative prin vindecare, de ce este bine să nu îi învinovățim nici pe cei din jur, și mai ales, nici pe noi înșine, dar și cât de importantă este iertarea față de propria persoană și cei din jur în procesul vindecării.

Când viața nu merge tocmai in directia pe care ne-o doream, este bine sa rămânem echilibrati. Recunoștința este o parte importantă a acestui proces. „Oricât de dificile ar părea lucrurile, exista întotdeauna ceva pentru care să mulțumim. Chiar și atunci când viata ne provoacă, putem să cultivăm acest sentiment al aprecierii”, punctează pshoterapeutul în discuția cu jurnalistul Adrian Artene. Magda Axinte a dezvăluit, de asemenea, cum putem să ne eliberăm de sentimentele negative, dar și cât de mult ne afectează acestea atâta vreme cât le menținem în mintea și sufletul nostru.

Psihoterapeut Magda Axinte ne spune cum ne putem elibera de emoțiile negative

„Trăind ca experiență, am aplicat în viața mea și am văzut de fiecare dată când venea un vârtej în viața mea. Lucrurile acestea vin la noi toți, important este cum ne raportăm la ele. Am văzut în fața mea acel vârtej și pasul meu ușor în exterior și vedeam cum se desfășoară lucrurile, de fapt, dar dintr-o stare de liniște.

Acea stare de pace, liniște, din interior ce ne spune? Că totul este bine așa cum este. De fapt, ne îngrijorăm și ne agităm pentru lucruri care nici măcar nu sunt rele pentru noi. Noi vedem acel rău și îl exacerbăm, dar în spatele lui se află, de fapt un bine. Însă noi nu-l vedem atunci și rămânem ancorați în rău”

Magda Axinte mai spune că exact situațiile care ne dezechilibrează ajung să ne transforme și să ne contureze personalitatea. Astfel pentru a nu a fi acaparați de sentimentele negative, este necesar să le eliberăm.

Ce pași trebuie să urmăm în procesul iertării: „Va trebui să iertăm dacă vrem să ne eliberăm„

„De aceea și în procesul de transformare vom descoperi situații de viață care ne-au marcat, traume, abuzuri, ele s-au întâmplat. Nu le putem nega. Important este să nu rămânem acolo. Ele rămân stocate în noi și ne determină reacțiile, atragem situațiile în acest fel. În schimb, în momentul în care le descoperim și găsim și vinovații, este important procesul apoi. Ce facem? Rămânem în acea mocirlă emoțională, de vinovăție, de învinovățire a celorlalți sau face pasul mai departe în a ne elibera?”, întreabă retoric psihoterapeutul.

„Și cum ne putem elibera? Nu este un proces extrem de dureros acest proces al eliberării?”, întreabă Adrian Artene.

„Putem face un exercițiu simplu cu toții. Cum ne-am simțit noi în corpul nostru și în mintea noastră când am povestit o situație dificilă? Când povestim altora, retrăim momentul și nu ne simțim bine.

Dacă rămânem acolo, noi ne hrănim cu acea stare continuu. Este ca și cum am picura otravă în corpul nostru zi de zi. Și atunci, bolile își fac loc pentru că într-o astfel de stare interioară nu are cum să fie o stare de sănătate. Și atunci ar trebui să gândim lucrurile practic pentru noi: Ne dorim să fim bolnavi sau sănătoși? Cred că răspunsul este evident”, mai spune psihoterapeutul Magda Axinte.

Psihoterapeutul Magda Axinte precizează că fix iertarea, un proces destul de anevoios pentru mulți, este calea de a elibera astfel de sentimente de învinovățire.

„Și atunci chiar dacă este greu în prima etapă, atunci când există furie și învinovățire în a ierta, la un moment dat tot acolo va trebui să ajungem. Așadar, va trebui să iertăm dacă vrem să ne eliberăm”, spune psihoterapeutul.

