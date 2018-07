Magda Coman, prima imagine din spital după ce a născut: “Un băiețel sănătos de nota 10”. Cum se simte celebrul model, care e imobilizat într-un scaun cu rotile

Magda Coman, cunoscuta vedetă de la noi, care e nevoită să trăiască într-un scaun cu rotile, a devenit mămică pentru a doua oară. Minunea s-a întâmplat ieri, iar Andreea Marin i-a fost alături. Astăzi, fosta “zână” a surprizelor a făcut publică prima poză cu modelul după ce a născut un băiețel. Imaginea emoționantă făcută pe patul de spital a fost însoțită de un mesaj pe măsură.

Citește și:Andreea Marin o ajută pe Magda Coman, celebrul model imobilizat într-un scaun cu rotile, să nască! Poza emoționantă pe care a făcut-o înainte să cunoască bebelușul

Potrivit dezvăluirilor făcute de Andreea Marin, proaspăta mămică, dar și băiețelul ei se simt nemaipomenit. Micuțul a luat primul 10 din viața lui de la medicii care au ajutat-o pe mama sa să îl aducă pe lume.

“Vesti bune! Magda Coman este bine si are toate motivele sa zambeasca: a nascut un baietel sanatos de nota 10, iar nasterea a decurs normal, fara probleme, multumita echipei (…), unde doctorul Silviu Pruna a avut grija si a supravegheat evolutia sarcinii timp de 9 luni. Pentru o viitoare mamica ce isi traieste viata in scaunul cu rotile, e nevoie de o ingrijire mult mai atenta, pentru a evita complicatiile.

Magda are si o fetita, si prima sa sarcina nu a fost ferita de greutati. Important este ca astazi ea e mamica fericita a doi copii si ne arata ca … nu exista nu se poate! Le doresc din toata inima sanatate, ca-i mai buna decat toate! Multumesc, (…)”, a scris Andreea Marin pe pagina ei de Facebook.

“Felicitări! Să fie sănătos, băiețelul!!”, “Andreea sper ca vei fi nasa🤔🤔”, “Felicitari, mămicii, felicitari si dumneavoastra, sunteti de admirat cat bine faceti persoanelor care au mare nevoie! Felicitari multa sanatate si bucurii”, “Andreea, esti un inger pazitor pentru toate femeile care au avut onoarea sa te cunoasca personal si sa fii langa ele. Te respect mult, iubesc felul tau de a fi. Mi-as dori sa fii si ingerul meu pazitor cinci minute din viata ta. Asa sa-ti ajute Bunul Dumnezeu” sunt patru dintre mesajele transmise de fanii celor două vedete.

Magda Coman a ales să-i pună numele micului ei prinț Elisei.

Modelul Magda Coman a rămas imobilizată în 2006

Cunoscutul model este un exemplu foarte bun de urmat. Deși un accident cumplit i-a schimbat viața radical, Magda Coman nu s-a dat bătută și a continuat să trăiască frumos, cu fruntea sus și cu multă iubire pentru tot ce face.

“Perfecţiunea îşi pune clar amprenta pe tine. Eu am reuşit să îmi duc visul mai departe şi să ajung un model internaţional. Am început de la 16 ani, a fost pasiunea vieţii mei şi am reuşit să mă autodepăşesc şi am demonstrat tuturor că se poate. Sunt imobilizată în scaun cu rotile de 10 ani (n.r.: 2006). Am devenit mamă, m-am căsătorit. Visul fiecărei femei este să devină mamă şi eu mi l-am atins. Sunt un exemplu pozitiv. Aş vrea ca oamenii să uite prin ceea ce trec pentru că în noi toţi se regăseşte o putere pentru a merge mai departe”, a spus Magda Coman în vara anului 2016 în cadrul unei emisiuni TV.