Magistrații au decis! Ce se întâmplă cu medicul care i-a dat ketamină lui Matthew Perry

În “Friends,” Perry a jucat alături de Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Jennifer Aniston şi Lisa Kudrow , în comedia care a acaparat întreg mapamondul despre un grup de prieteni care trăiesc în New York. Actorii au devenit la fel de apropiaţi ca şi personajele din serial şi au devenit o familie și în viața reală. Aceștia au negociat împreună pentru a deveni unii dintre cei mai bine plătiţi actori dintr-un serial de televiziune la acea vreme. (VEZI ȘI: JENNIFER ANISTON A FĂCUT PUBLIC ULTIMUL MESAJ PRIMIT DE LA MATTHEW PERRY: ”MĂ UIT ÎN TELEFON ȘI PLÂNG”)

După succesul colosal din ”Friends”, Matthew Perry a primit alte roluri importante în ”Fools Rush In” din 1997, ”Almost Heroes” din 1998 şi “The Whole Nine Yards” din 2000. Deşi ”Friends” a fost cel mai cunoscut serial în care a jucat, Perry a mai performat și în “Studio 60 on the Sunset Strip,” “Mr. Sunshine” şi “The Odd Couple”.