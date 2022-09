Mai joacă Gigi Becali la cazino? „Regele barbutului”, dezvăluiri fără precedent despre patronul FCSB-ului. „După ce a stat închis…” + Super-aventură: „I-am curățat pe toți!”

Ion Pârnică, cunoscut drept „Oneaţă” sau „Regele barbutului”, susține că Gigi Becali, patronul FCSB-ului, nu mai este dependent de jocurile de noroc, perioada pe care a petrecut-o după gratii schimbându-l total. În cadrul podcastului Taclale, cel care a „rostogolit” milioane de euro în cazinouri și nu numai a făcut dezvăluiri fără precedent despre latifundiarul din Pipera.

„Regele barbutului” și-a amintit despre ultimele aventuri cu Gigi Becali, care i-a oferit sprijinul cu fiecare ocazie când a apelat la el. Faptul că patronul roș-albaștrilor obișnuia, în tinerețe, să piardă mulți bani la jocurile de noroc nu mai surprinde pe nimeni. Remarcabil este, însă, faptul că milionarul ar fi scăpat de acest viciu, potrivit celui poreclit Oneață.

„După ce a stat închis, s-a oprit, a mai jucat el așa un pic, privat. Dar eu, care umblu peste tot, în toate colțurile și știu cine, cum joacă, eu nu l-am mai văzut„, a declarat Ion Pârnică, la podcastul Taclale.

„Regele barbutului”, amintire cu Gigi Becali: „A deschis portbagajul, a scos o…”

În continuare, „Oneață” și-a amintit de o întâlnire cu Gigi Becali, când au plecat împreună cu mașina din București, pentru a merge la o partidă de barbut. Totodată, Ion Pârnică a avut numai cuvinte de laudă la adresa latifundiarului, care l-ar fi ajutat cu fiecare ocazie.

„M-am mai întâlnit cu el acum vreo 3 ani, la Floreasca la o cafenea. L-am rugat o treabă, și a zis da Oneață, cum să nu. A intrat, m-a luat m-a pupat și mi-a zis, să nu vorbești prostii. M-a ajutat imediat, i-am zis ‘băi Gigi, vreau să vorbesc și eu cu tine’, mi-a zis ‘te sun în 3 minute’. Zic gata, și ăsta m-a lăsat. După mă sună și-mi zice ‘Ce faci, mă, unde ești?’ La Mall Vitan, i-am zis că vin eu după el. Și acolo am stat cu el de vorbă, a fost ultima dată când l-am văzut. M-a ajutat, după care a mai fost o fază, l-a trimis pe un fotbalist la Dorobanți, îl și știam. L-a trimis pe ăla, mi-a dat ceva, și după nu l-am mai deranjat.

Am plecat cu Gigi de la București cu mașina, am oprit la Bacău, am tras pe dreapta. A deschis portbagajul, scoate o bucată de brânză, ceapă, ne-am pus și am mâncat. Noi nu mergeam să jucăm la șmecherie, eram la înțelegere. Când am eu o carte, îți dai seama. Am pus 100.000, tot pierdem, tot pierdem. După le zic, eu sunt partener cu el, dar vrem să jucăm fiecare pentru el. I-am curățat pe toți, tot le-am luat de la masă„, a spus „Regele barbutului”, la podcastul Taclale.

