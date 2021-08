Ion Pârnică, cunoscut drept “Oneaţă” sau “Regele barbutului”, își vinde super-vila aflată în zona Titan din Capitală, în care a investit nu mai puțin de 600.000 de dolari. Trage speranțe că Gigi Becali, patronul FCSB-ului, și nașul său, Nicolae Dumitru, zis Niro, îl vor ajuta să scape de proprietate. CANCAN.RO vă prezintă declarații în exclusivitate.

În 1995, Ion Pârnică a ridicat, în zona Titan, pe Drumul Murgului nr. 61, o vilă spectaculoasă, cu absolut toate facilitățile. Curte interioară, piscină și etaj. Un adevărat palat în care a “pompat” o avere. Însă, de o bună perioadă, “Regele barbutului” se confruntă cu anumite probleme financiare. Motiv pentru care a ales să scoată imobilul la vânzare.

„Atât îi rog, să mă ajute să vând vila”

Doar că în această perioadă îi este dificil să găsească un cumpărător. Astfel că a decis să apeleze la două cunoștințe, de care în anii trecuți a fost super-apropiat. Aici ne referim la Gigi Becali, cu care a jucat partide memorabile de poker, și la nașul său, Nicolae Dumitru, zis Niro.

“Am un mare ghinion de o bună perioadă, nu mi se mai leagă nimic. Chiar acum câteva zile le-am trimis mesaje lui Gigi Becali și nașului meu, Niro. Vreau să vorbesc cu unul dintre ei.

Nu le cer nimic, nu vreau nimic de la ei. Îi rog doar să mă ajute să vând vila. Atât și nimic mai mult. Ei mă pot ajuta cu această chestiune. Să nu uite că am fost împreună foarte mulți ani și că am făcut multe pentru ei. Atât îi rog, să mă ajute să vând vila. În special pe Niro, care a fost singurul care m-a ajutat la ridicarea vilei. Îmi cer scuze față de el, dacă i-am greșit. Îl rog să mă ajute să o vând sau să-mi faciliteze o afacere cu ea. El a fost ca un Dumnezeu pentru mine și doar el mă poate ajuta să îmi revin. Acum o săptămână am vrut să-mi iau viața, dar m-am gândit la el și am renunțat la acest gest extrem”, a declarat “Regele barbutului” pentru CANCAN.RO.

“Vreau suma corectă, atât și nimic mai mult”

În prezent, având în vedere zona în care se află, „palatul” ar valora în jur de un milion de euro. “Regele barbutului” nu i-a fixat, însă, un preț. “Vreau suma corectă, atât și nimic mai mult”, a completat “Oneaţă”.

“Îmi cer iertare de la nașul meu. Am greșit!”

Altfel, în urmă cu doi ani, Ion Pârnică ne-a dezvăluit că vila a fost lăsată în câteva rânduri drept “gaj”, ocazie cu care i-a transmis un mesaj lui Nicolae Dumitru, cunoscut drept “Niro”.

“Îmi cer iertare de la nașul meu (n.r. Nicolae Dumitru). E singura persoană care m-a ajutat la vilă. Îmi cer iertare în fața lui, dacă am greșit. Casa am lăsat-o și în 200.000 de mii, și în 300.000 de mii, 150.000 de mii… Ce făceam cu banii? Eu sunt jucător de noroc! Jucam la cazino, jucam peste tot… Câteodată am câștigat, am și pierdut… Asta mi s-a întâmplat. Nu am făcut deloc bine! Am greșit!”, ne-a spus “Oneaţă” la momentul respectiv.

“În casa asta s-au perindat toți maneliștii”

Reamintim că Ion Pârnică este cunoscut drept „tăticul maneliştilor”, fiindcă a lansat multe nume grele, precum Jean de la Craiova sau Adi Minune. Ultimul a filmat, de altfel, în fața și în interiorul vilei din zona Titan și primul videoclip, “Of, viața mea!”, în anul 2000.

“În casa asta s-au perdinat toți maneliștii, în special Dan Bursuc, Adrian Copilu’ Minune, finul meu, Jean de la Craiova, și alți cântăreți. Și Minodora, și Vali Vijelie, Florin Salam… Foarte mulți s-au perindat în casa asta și toți au plecat în sus, de la mine”, ne-a mai spus celebrul “Oneață”.