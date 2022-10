Maia Morgenstern, despre dezamăgirea care avea să îi schimbe viața: „Nu ai cum să le ai pe toate”

Maia Morgenstern (60 de ani) a avut, de-a lungul vieții, parte de multe dezamăgiri ce au lăsat urme adânci. O pierdere, care a fost devastatoare pentru actriță, a devenit o lecție pe care nu o va uita toată viața.

Anumite momente din existența noastră ne învață lecții ce ne vor ajuta, de-a lungul anilor, să devenim cea mai bună versiune a noastră. La această concluzie a ajuns și Maia Morgenstern, după o dezamăgire foarte mare pe plan profesional. Actrița a explicat, recent, cum au decurs lucrurile și ce s-a întâmplat cu adevărat.

Maia Morgenstern vorbește despre o dezamăgire, uriașă, în plan profesional

Maia Morgenstern a oferit detalii, neștiute, despre o mare dezamăgire care i-a marcat întreaga carieră. Se pare că, actrița și-a dorit, din tot sufletul, să obțină un rol într-un film pe care îl iubea, însă lucrurile nu au mers conform planului. Din această cauză, s-a văzut nevoită să renunțe la visul ei și să meargă mai departe.

I-a luat destul de mult timp să se recupereze după pierdere, însă, această întâmplare nefericită a determinat-o să se bucure mai mult de ceea ce a primit ulterior. Marea actriță susține că, în acest moment, s-a vindecat complet și privește lucrurile dintr-o altă perspectivă.

„Eu am pierdut și un rol pe care mi l-am dorit suficient de tare. Îmi place să cred că mi-am vindecat orgoliu, că mi-am pansat orgoliul rănit, iar viața mi-a dovedit că am primit, apoi, de șapte ori față de ce am crezut că am pierdut, la un moment dat.

Am învățat să îmi gestionez emoțiile și cred că procesul nu este încheiat. Uneori trebuie să înveți să prioritizezi, nu ai cum să le ai pe toate. Cred că atunci când ai ceva de făcut trebuie să încerci să îl faci cât mai bine și să mergi înainte”, a declarat Maia Morgenstern pentru revista Unica.