Maia Morgenstern: „Nu am fost deloc un copil genial”. Ce nu îi plăcea actriței să facă atunci când era la școală

Maia Morgenstern (60 de ani) a mărturisit că nu era deloc o elevă de nota zece. Nici cu lectura nu a fost prietenă bună. Cu această ocazie, actrița a dezvăluit și care a fost, de fapt, relația cu părinții săi.

Maia Morgenstern este o actriță de renume a teatrului românesc și directoare a Teatrului Evreiesc de Stat. Fiind cunoscută la nivel internațioanl pentru reprezentațiile sale artistice, cu atât este mai greu de acceptat ideea că nu a fost un copil model. Chiar și așa, pasiunea pentru învățare și lectură au venit mai târziu. Nici matematica nu a fost punctul său forte când era elevă, după cum mereu căuta scuze pentru a scăpa de ore.

„Am citit greu. M-am apucat greu. Am prins gustul greu de citeală. Ce să fac, nu am fost deloc un copil genial. Am mers greu anevoie. Că au făcut și părinții greșeli, fără îndoială. Trăim într-o etapă a negării trecutului, de îndepărtare a părinților, de învinovățire a părinților, zgândărirea conflictelor trecute. Om fi avut conflicte în adolescență cu toții”, a spus Maia Morgenstern.

Maia Morgenstern: „Precis și părinții mei au făcut greșeli”

Chiar dacă Maia Morgenstern nu a fost o elevă de nota zece, nu dă vina pe părinții săi cu care spune că a avut o relație relativ dificilă. De multe ori, actrița le făcea reproșuri părinților și se certa cu ei, dar acum, fiind mamă la rândul său, a ajuns să-i înțeleagă mai bine.

„Până la un moment dat, tata mi-a zis > Nu sunt cu nimic altfel decât imensa majoritate a oamenilor. Acum mă apucă râsul când mă gândesc ce gogorițe, totuși, le spuneam, înfruntându-i, neînțelegându-i. Precis și părinții mei au făcut greșeli cum precis greșeli fac toți părinții de pe lumea asta”, a adăugat Maia Morgenstern, în cadrul podcastului Fain&Simplu. (CITEȘTE ȘI: Maia Morgenstern și-a pus la dispoziție apartamentul pentru refugiați! Ce spune actrița despre situația din Ucraina)

