Majda a părăsit „Ferma Vedetelor” ca să meargă la spital. Ce s-a întâmplat cu actrița: „Am o durere…”

Majda Aboulumosha, una dintre concurentele de la „Ferma Vedetelor”, a mers de urgență la spital. Ca să ajungă la mașina care o aștepta la poarta fermei, actrița a fost ajutată de Cosmin Natanticu – actorul i-a cărat o gheată, pentru că plouase foarte mult și risca să alunece. Vă reamintim că actrița de ciocolată s-a accidentat la picior în timp ce era cu oile.

Majda a decis să își scoată gipsul pentru că e decisă că Deea Maxer o va provoca la duel. În cadrul unui interviu oferit înainte să meargă la spital, actrița de culoare a spus că nu vrea să dueleze cu gipsul. Doctorii au prevenit-o și i-au zis că nu îi pot scoate gipsul decât pe semnătură.

Întoarsă în „Ferma Vedetelor”, Majda a recunoscut că în tot timpul de când s-a accidentat a avut dureri, dar că nu a spus nimănui.

„Am o durere și nu am vrut să o exprim. De fapt, am avut o durere în tot acest timp, dar pentru că nu mi-am să zică cineva: «Vai, săraca» sau să fiu nevoită să plec acasă, nu am spus nimic, nu m-am exteriorizat. (…). Am semnat pe propria răspundere, dar nu am voie la efort fizic.”, a spus Majda cu lacrimi în ochi.

Inițial, Majda a făcut echipă cu Diana Dumitrescu

La „Ferma Vedetelor” au fost șase perechi de vedete care se luptă pentru marele premiu de 50.000 de euro: Andrei Duban și Grațiela Duban, Cosmin Natanticu și Cătălin Neamtu, Patrizia Paglieri și fiul sau Francesco, Narcisă Suciu și Dragoș Mostenescu, Diana Dumitrescu și Majda Aboulumosha și Rona Hartner și Daniel Iordachioaie. De-a lungul competiției, unii au fost eliminați. Primul a fost fiul Patriziei Paglieri. Au urmat Diana Dumitrescu și Andrei Duban, iar în joc au intrat DJ Wanda și Cristi Mitrea. Ulterior, au mai venit în cursa premiului cel mare: Saveta Bogdan, Tania Popa, Deea și Dinu Maxer.