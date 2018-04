Medicii au intervenit de urgență la „Ferma Vedetelor”! Concurentele au avut nevoie de îngrijiri în timpul duelului: „Simțeam că îmi plesnesc venele în cap”

Majda Aboulumosha și Deea Mexer au intrat la duel, dar imediat după prima probă, prezentatoarea de la „Ferma Vedetelor” a chemat imediat medicii. Atât actrița de ciocolată, cât și artista au început să plângă.

Majda Aboulumosha și-a folosit foarte mult piciorul accidentat în timpul primei probe, iar durerile pe care le-a trăit au fost extraordinar de mari. De multe ori, actrița a fost surprinsă în timp ce țipa de durere. Cu toate astea, adversara ei, Deea Maxer, nu a crezut că e atât de grav accidentată.

„Din punctul meu de vedere, Majda nu are nicio ruptură de ligamente, e doar o bună actriță. Mi-e teamă să nu am ceva mai grav, nu pot să îmi opresc mâna din tremurat. Crede-mă, am împins de simțeam că îmi plesnesc venele în cap”, a spus Deea Maxer.

După o mică pauză, Majda și soția lui Dinu Maxer au reluat duelul.

La „Ferma Vedetelor” au fost șase perechi de vedete care se luptă pentru marele premiu de 50.000 de euro: Andrei Duban și Grațiela Duban, Cosmin Natanticu și Cătălin Neamtu, Patrizia Paglieri și fiul sau Francesco, Narcisă Suciu și Dragoș Mostenescu, Diana Dumitrescu și Majda Aboulumosha și Rona Hartner și Daniel Iordachioaie. De-a lungul competiției, unii au fost eliminați. Primul a fost fiul Patriziei Paglieri. Au urmat Diana Dumitrescu și Andrei Duban, iar în joc au intrat DJ Wanda și Cristi Mitrea. Ulterior, au mai venit în cursa premiului cel mare: Saveta Bogdan, Tania Popa, Deea și Dinu Maxer.