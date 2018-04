Ea e concurenta care a părăsit definitiv „Ferma Vedetelor”. A îndurat atât de multe în timpul duelului

Cu un scor de 2-1, Majda a câștigat duelul, iar adversara ei, Deea Maxer, a părăsit emisiunea „Ferma Vedetelor”. Actrița de culoare a câștigat prima și a treia probă. Atât ea, cât și soția lui Dinu Maxer și-au dorit enorm de mult să rămână în competiție.



Citește și: Medicii au intervenit de urgență la „Ferma Vedetelor”! Concurentele au avut nevoie de îngrijiri în timpul duelului: „Simțeam că îmi plesnesc venele în cap”

După ce a fost declarată învingătoare, Majda a fost felicitată de mai mulți dintre concurenții de la „Ferma Vedetelor”.

„Deea a fost foarte tare. Am simțit că am lângă mine o mamă”, a declarat Majda la scurt timp după ce a câștigat duelul.

„Nu regret totuși că am ales-o pe Majda, pentru că putea să fie și mai rău. Nu sunt deloc dezamăgită, nu am rămas cu niciun regret, pentru că am făcut tot ce am putut. O să-l învăț pe Andreas să își aleagă corect partenerul în ringul de box, pentru că s-a apucat de curând. Plec cu regretul că nu voi mai petrece zile atât de frumoase alături de oamenii ăștia. Totuși, voi fi alături de băiețelul meu și la ziua tatălui meu”, a mărturisit Deea Maxer.

Citește și: Majda a părăsit „Ferma Vedetelor” ca să meargă la spital. Ce s-a întâmplat cu actrița: „Am o durere…”

Majda și Deea Maxer s-au îmbrățișat după duel și au plâns împreună

Deea Maxer și Majda Aboulumosha s-au felicitat una pe cealaltă, și-au spus gânduri emoționante despre felul în care își cresc și își educă băiatul, respectiv, fiica. Toate astea în timp ce se țineau în brațe și plângeau.

„Da, sunt super mândru de ea, a fost puternică. Pentru mine, ea a fost mai puternică decât Majda”, a spus Dinu Maxer.

La „Ferma Vedetelor” au fost șase perechi de vedete care se luptă pentru marele premiu de 50.000 de euro: Andrei Duban și Grațiela Duban, Cosmin Natanticu și Cătălin Neamtu, Patrizia Paglieri și fiul sau Francesco, Narcisă Suciu și Dragoș Mostenescu, Diana Dumitrescu și Majda Aboulumosha și Rona Hartner și Daniel Iordachioaie. De-a lungul competiției, unii au fost eliminați. Primul a fost fiul Patriziei Paglieri. Au urmat Diana Dumitrescu și Andrei Duban, iar în joc au intrat DJ Wanda și Cristi Mitrea. Ulterior, au mai venit în cursa premiului cel mare: Saveta Bogdan, Tania Popa, Deea și Dinu Maxer.

În urma duelului dintre Majda și Deea Maxer, aceasta din urmă a fost învinsă și a părăsit competiția. Eliminarea soției lui Dinu Maxer vine după cea a luptătorului de MMA Cristi Mitrea.