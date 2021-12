Majda, „rivala” lui Laurette, dată afară de la Pro! „Uneori e cam insipidă și nici nu are reacții istețe la filmări!” Femeia NU mai alege!

„Femeia alege” este proiectul pentru care Majda Aboulumosha a semnat cu Pro 2. Filmările dating show-ului au fost realizate în Turcia, deci, bugetul a fost pe măsură. Însă nu și fosta prezentatoare de la Antena Stars! CANCAN.RO a aflat dedesubturile acestei decizii.

E carismatică, a reușit să-și atragă de-a lungul timpului admiratori, după emisiunile în care a apărut, însă nimic mai mult, ar spune cârcotașii. La începutul toamnei, Majda Aboulumosha era mândră nevoie mare că a semnat cu Pro Tv. Emisiunea „Femeia alege” urmărea poveștile unor femei, care își căutau bărbatul perfect.

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO , proiectul pe care mizau cei de la PRO 2 a fost un adevărat fiasco. Rating-ul nu a fost nici pe departe atât de mare pe cât s-ar fi așteptat, iar prestația prezentatoarei a lăsat mult de dorit.

„Emisiunea „Femeia alege” a început la finalul septembrie şi ar fi trebuit să se termine după patru luni, la începutul lui 2022. Ar mai fi urmat alte sezoane dacă ar fi avut rating suficient.

Majda, dată afară de la Pro 2/ Sursă foto: Instagram.com

Din nefericire pentru exotica brunetă care prezenta emisiunea, nu numai că show-ul nu a mai avut alte sezoane, dar s-a și sistat mult mai devreme, deoarece nu a fost deloc pe placul telespectatorilor. Cifrele de rating i-au speriat și enervat pe producătorii și pe șefii Pro-ului, care își puseseră speranța în Majda”, ne-a dezvăluit sursa noastră din trustul Pro.

CITEȘTE ȘI: MAJDA ABOULUMOSHA SE MUTĂ SINGURĂ ÎN TURCIA. CE SE ÎNTÂMPLĂ CU FETIȚA ȘI IUBITUL? „MI-AȘ FI DORIT SĂ …”

Majda Aboulumosha, „pariul” pierdut al Pro-ului

De luni până duminică, de trei ori pe zi, telespectatorii puteau urmări scenele filmate în Turcia. Doar că nu prea le-au urmărit, iar audiențele stau mărturie. Sumele cu multe zerouri investite în acest proiect și lipsa rezultatului dorit, i-au determinat pe producători să sisteze totul.

„Domnișoara Majda dă bine pe cameră, dar așa cum s-a întâmplat și la Antena Stars, unde a fost exclusă din două producții tot din cauza faptului că pe momentele ei ratingul era foarte mic, s-a întâmplat și acum, numai că pe mai mulți bani pierduți de PRO.

Show-ul cu Majda Aboulomosha se filma în Turcia, unde s-au investit sume cu multe zerouri şi a fost prima producţie proprie a Pro 2 din ultimii ani.

În plus, se pare că bruneta nu prea are simțul umorului!Uneori este cam insipidă și nici nu are reacții istețe la filmări, calități absolut necesare pentru a fi cu adevărat o vedetă TV”, au conchis sursele noastre.

Majda Aboulumosha se poate „lăuda” cu o listă frumușică de proiecte „ratate”, în televiziune. Ceva mai norocoasă e în plan personal, unde trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Mihai Ștefan, tatăl copilului lui Laurette Atindehou.

VEZI ȘI: MAJDA ABOULUMOSHA A PLECAT DE LA ANTENA STARS. MOTIVUL DESPĂRȚIRII DE POSTUL TV: „UN NOU DRUM MĂ AȘTEAPTĂ”

Cine deţine informaţîi despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp

Sursă foto: Instagram.com