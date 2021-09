După experiența Survivor România, Majda Aboulumosha este pregătită să pornească într-o nouă aventură! În exclusivitate pentru CANCAN.RO, bruneta a povestit, cu lux de amănunte, despre relocarea în Turcia, dar și despre ce se va întâmpla cu fetița ei, Jacqueline.

Proiectele par să se lege pe bandă rulantă pentru Majda! Fosta prezentatoare TV a mai bifat un contract și urmează să plece în Turcia pentru o perioadă mai lungă. Cei dragi rămân acasă și, cu siguranță, dorul va fi unul dintre obstacolele cu care se va confrunta. Despre toate acestea, dar și despre lecțiile învățate ne-a vorbit, în exclusivitate, Majda Aboulumosha.

Cum se simte știind că va sta departe de Mihai și Jacqueline

CANCAN.RO: Tu și Jacqueline aveți o relație foarte frumoasă, se vede că îți seamănă din multe puncte de vedere și e foarte atașată de tine. A plâns când erai la Survivor, dar ne poți spune cum a reacționat acum, când a aflat că pleci în Turcia?

MAJDA ABOULUMOSHA: Deși este un subiect mai sensibil pentru mine când vine vorba de Jacqueline, că trebuie să stau departe de ea, îmi doresc, ca de fiecare dată când am avut un proiect cu deplasare pentru o perioadă mai lungă, ca ea să mă vadă puternică. Jacqueline a fost prima persoana căreia i-am spus că am primit această propunere și anume de a prezenta show-ul („Femeia alege”, n.r.), iar ea, ca de fiecare dată, m-a susținut.

Acum o să fie mai ușor pentru că voi avea acces la telefon, iar când se va putea, o să ne vizităm. Aș fi luat-o cu mine, dar are școală și mă bucur că se poate duce, fizic, la școală. Trece în clasa a doua, mi-aș fi dorit să o iau cu mine pe Jacqueline, mi-ar fi fost mult mai ușor, dar nu mi-am dorit să o iau din mediul ei, de lângă colegi… Țin foarte mult să meargă la școală și, în plus, eu o să muncesc foarte mult, o să petrec ore în șir pe platoul de filmare.

Știu că o să fie bine! Ea o să mă simtă aproape și eu la fel, o să vorbim zilnic și o să mă viziteze în weekend. Turcia e la doar o oră distanță, cu avionul.

Majda, despre relația cu Mihai: „Am tins mult spre perfecțiune, dar…”

CANCAN.RO: Ai declarat la un moment dat că Mihai, iubitul tău, te susține în tot ceea ce faci. El rămâne în țară sau merge în Turcia, cu tine?

MAJDA ABOULUMOSHA: Așa este! Mă susține în absolut tot ce-mi doresc să fac. El nu o să vină odată cu mine, are treabă în țară, dar cu siguranță o să mă viziteze în Turcia.

CANCAN.RO: „Nu suntem perfecți, dar învățăm unul de la celalalt”- asta ai spus despre Mihai, de Anul Nou. Ce înveți tu de la Mihai și, totodată, ce ai vrea ca oamenii care te urmăresc să învețe de la tine?

MAJDA ABOULUMOSHA: Cred că acesta este secretul, să accepți că nu ești perfect. Să-ți placă vulnerabilitatea și să înveți de la omul de lângă tine limbajul iubirii. Suntem un cuplu absolut normal, nu cred în perfecțiune și nu îmi doresc s-o promovez. Asta am învățat în timp, să știi! Am tins mult spre perfecțiune, dar am înțeles abia după că ești mult mai împăcat atunci când ești… „perfect imperfect”.

Un cuplu e frumos când e autentic, când doi oameni își doresc să învețe unul de la altul, când se acceptă, se iubesc și se respectă.

Îmi doresc ca oamenii să ne fie alături, poate că mulți se vor regăsi în anumite povești de dragoste, poate că le vom da speranță. Cred că indiferent de vârstă, întotdeauna ne vom căuta iubirea sau, dacă nu o căutăm, cu siguranță o așteptăm și pentru asta trebuie să ne deschidem sufletul.

Majda se mută în Turcia. „Îmi plac provocările”

CANCAN.RO: Am citit că Turcia este ca o a doua casă pentru tine. Ne poți povesti puțin de ce? Ai locuit acolo?

MAJDA ABOULUMOSHA: Da, Turcia chiar este ca o a doua acasă pentru mine, mai ales că acolo am locuit o bună perioadă de timp, de la trei ani până pe la șapte ani. După, în fiecare an aveam câte o vacanță de patru luni acolo, așa că o să îmi amintesc cu drag de perioada copilăriei, cât timp voi sta, din nou, în Turcia.

Majda Aboulumosha: „Mi-am dorit mereu să fiu un exemplu pentru Jacqueline”

CANCAN.RO: Ai predat la o școală, ai fost mamă full-time și îți găseai timp și pentru propria ta afacere. Printre picături, mai și pictai haine. De unde au izvorât pasiunile tale și de când?

MAJDA ABOULUMOSHA: În trecut mergeam la școli și grădinițe să le citesc copiilor diverse cărți, să le mai povestesc despre arta actorului, despre emoții și despre cât de important este să-și urmeze visul. Jobul de mamă este cel mai frumos din lume pentru mine. Deși vine cu multă responsabilitate, cu nopți nedormite, vine și cu foarte multă iubire. Mi-am dorit mereu să fiu un exemplu pentru Jacqueline și am muncit.

Nu am renunțat niciodată la pasiunile mele, o mamă relaxată înseamnă un copil fericit (râde). Toate pasiunile pe care le am sunt de când eram mică, acum doar le-am dezvoltat.

CANCAN.RO: Ce calități sau defecte ți-ai descoperit când erai la Survivor?

MAJDA ABOULUMOSHA: Mi-am dat seama că am foarte multă răbdare și că mă pot adapta cu ușurință într-un mediu în care nu am, practic, nimic.

