Majda, probleme de sănătate după Survivor România! „Corpul reacționează diferit la schimbare”

Majda a părăsit de ceva timp competiția Survivor România. Vedeta a ajuns acasă și încearcă să se întoarcă la un ritm de viață normal, însă lucrurile nu sunt așa de simple. Majda a recunoscut că s-a confruntat cu unele probleme de sănătate de când a plecat din Dominicană.

Experiența de la Survivor România a fost una desul de dură, iar întoarcerea la viața cotidiană este uneori grea pentru concurenți. Este și cazul Majdei care le-a mărturisit internauților că a întâmpinat câteva probleme, iar corpului ei nu i-a fost ușor să se adapteze. Din fericire nu este nimic grav, iar vedeta știe exact ce trebuie să facă pentru ca lucrurile să reintre în normal. (CITEȘTE ȘI: MAJDA, DEZAMĂGITĂ DE JADOR PENTRU CĂ A PROPUS-O SPRE ELIMINARE! CE A DECLARAT VEDETA LA IEȘIREA DIN COMPETIȚIE)

„Nu amâna momentul! Când vine vorba despre corpul tău, dă-i atenție! El îți dă mereu semne când ceva nu este în regulă. Vreau să am grijă de sănătatea mea! Ăsta e mesajul pe care trebuie să vi-l spuneți zilnic.

De când m-am întors am niște probleme de sănătate, dar era normal corpul să reacționeze diferit la schimbare. Momentan îmi doresc să scap de kilogramele acumulate de când am venit și retentia de apă. De mâine o să încep programul de detox și voi bea ceaiurile o bună perioadă. Vreau să-mi reiau activitățile și să mă întorc în sala de fitness”, a scris Majda, pe contul ei de Instagram.

Simona Hapciuc, afectată de experiența din Dominicană

Majda nu este singura care a avut probleme de adaptare la întoarcerea în țară. Printr-o situație similar a trecut și Simona Hapciuc. Aceasta a dezvăluit în mediul online că de când s-a întors în România are unele probleme de sănătate care nu îi dau pace. Se pare că actrița s-a simțit din ce în ce mai rău, iar zilele trecute chiar a ajuns la spital. (VEZI ȘI: SIMONA HAPCIUC A AJUNS PE MÂINILE MEDICILOR. CU CE S-A CONFRUNTAT DE CÂND A REVENIT ÎN ȚARĂ. „M-AM ÎNTORS CU ATÂT DE MULTE PROBLEME DE LA SURVIVOR”)

„La venirea mea din Dominicană am avut o perioadă în care m-am simţit foarte rău. Iniţial am pus-o pe seama stresului şi a oboselii, din păcate, zilele trecute am clacat, iar în urma rezultatelor am aflat că am o pancreatită, toxi-infecţie hepatică şi un sindrom meningial, am ieşit pe semnătură din spital, dar voi continua cu seria investigaţiilor.

Simptomele erau de oboseală, sângerări nazale, dureri foarte mari de cap, stări de greaţă. Doctorii se gândeau să nu fi contactat virusul dengue, în Dominicană e uşor de luat. Iau antivirale, multe pastile de durere”, a spus Simona Hapciuc în mediul online.