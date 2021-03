Majda, dezamăgită de Jador pentru că a propus-o spre eliminare! Ce a declarat vedeta la ieșirea din competiție

Competiția Survivor România a ajuns la final pentru Majda. Vedeta a fost eliminată și pornește pe drumul spre casă. Cu lacrimi în ochi aceasta și-a luat rămas bun de la colegii săi și le-a dat un ultim sfat.

Eliminarea Majdei vine după ce favoritul publicului, Jador, a propus-o pentru a pleca acasă, iar publicul show-ului a fost în asentiment cu acesta. Majda a primit cele mai puține voturi, iar Roxana Nemeș și Elena Marin rămân în continuare în joc. (CITEȘTE ȘI: MAJDA, ELIMINATĂ DE LA SURVIVOR ROMÂNIA! PRIMELE DECLARAȚII ALE VEDETEI DUPĂ CE A PĂRĂSIT COMPETIȚIA)

După eliminare, Majda a declarat că a rămas cu un gust amar. Se pare că Faimoasa a fost surprinsă de decizia lui Jador de a o propune spre eliminare, având în vedere că cei doi au avut o relație apropiată, artistul declarând în repetate rânduri că o iubește și că o apreciază enorm.

„Săptămâna trecută tot el m-a nominalizat. Pentru prima dată, atunci, a fost așa pe neașteptate, noi am avut o relație destul de strânsă, am fost ca mama lui, ne-am sfătuit. Am deschis mai bine ochii, atâta. Am fost afectată pe moment, dar apoi mi-am revenit. Am fost conștientă că e doar un joc și că pe rând vom pleca acasă. Nu e o tragedie.

Și la prima nominalizare pe care a făcut-o el, cu o săptămână în urmă, a întrebat-o pe Ana în mod direct, pentru că era ușor destabilizată și își dorea să plece. Eu cred că de acum începe Survivor, sincer. Conflictul a escaladat de mult între Zanni și Jador. Acum se va reaprinde, dacă va face cineva un pas greșit, pentru că sunt plini de tensiuni”, a declarat Majda, potrivit WOWbiz.ro.

Majda, propusă spre eliminare de către Jador

În această săptămână, Jador a fost favoritul publicului așa că el a oferit numele ultimei persoane propuse spre eliminare. Pentru a doua oară nominalizarea acestuia a fost Majda. Deși artistul avea o relație specială cu Faimoasa, se pare că nu a putut să treacă peste performanțele slabe pe care aceasta le-a avut pe traseu. (VEZI ȘI: JADOR A FOST APROAPE DE O CRIZĂ DE NERVI ÎN TIMPUL CONSILIULUI DE LA SURVIVOR. CE L-A NEMULȚUMIT PE FAIMOS: „E MULTĂ URĂ ÎNTRE NOI”)

„O să votez cu Majda, pentru că din punct de vedere sportiv este a doua cea mai slabă fată din echipa asta. Vreau să câștigăm mâncare, fiecare dintre noi are vise. E incorect să votez pe cineva care e bun în competiție și își dă silința pe traseu. Aș fi supărat dacă pleacă Elena Marin, chiar dacă o iubesc mai mult pe Majda. Nu o să votez niciodată în scopuri proprii”, a spus Jador.