Simona Hapciuc a ajuns pe mâinile medicilor. Cu ce s-a confruntat de când a revenit în țară. „M-am întors cu atât de multe probleme de la Survivor”

După ce a fost eliminată din cadrul competiției „Survivor România”, Simona Hapciuc a revenit în țară, unde nu s-a putut bucura de întoarcerea la o viață normală. Aceasta se confruntă cu grave probleme de sănătate, iar timpul petrecut în Republica Dominicană a afecta-o destul de rău.

Simona Hapciuc dezvăluit în mediul online că de când s-a întors în România are unele probleme de sănătate care nu îi dau pace. Se pare că actrița s-a simțit din ce în ce mai rău, iar zilele trecute chiar a ajuns la spital. Din păcate, în urma unui control amănunțit, a aflat că suferă de pancreatită, toxi-infecţie hepatică şi un sindrom meningial. (CITEȘTE ȘI: SIMONA HAPCIUC, DEZVĂLUIRI ȘOCANTE DESPRE CONDIȚIILE DE LA „SURVIVOR ROMÂNIA”! CUM SE SPALĂ CONCURENȚII + CE FOLOSESC CÂND MERG LA WC)

„La venirea mea din Dominicană am avut o perioadă în care m-am simţit foarte rău. Iniţial am pus-o pe seama stresului şi a oboselii, din păcate, zilele trecute am clacat, iar în urma rezultatelor am aflat că am o pancreatită, toxi-infecţie hepatică şi un sindrom meningial, am ieşit pe semnătură din spital, dar voi continua cu seria investigaţiilor.

Simptomele erau de oboseală, sângerări nazale, dureri foarte mari de cap, stări de greaţă. Doctorii se gândeau să nu fi contactat virusul dengue, în Dominicană e uşor de luat. Iau antivirale, multe pastile de durere”, a spus Simona Hapciuc în mediul online.

„M-am întors cu atât de multe probleme”

Simona Hapciuc a mai mărturisit că nu credea că toată această experiență o să fie atât de grea. Se aștepta ca situațiile dificile să se termine după întoarcerea în țară, însă încă este urmărită de probleme. Vedeta are nevoie de timp de recuperare și speră ca totul să se rezolve cât mai repede și lucrurile să revină la normal. (VEZI ȘI: SIMONA HAPCIUC A SPUS TOT! CE SE ÎNTÂMPLĂ LA SURVIVOR + CE A PUTUT SĂ FACĂ JADOR)

„Sunt supărată pe mine, nu-mi vine să cred că mi-am pus sănătatea în joc în halul asta, m-am întors cu atât de multe probleme de la Survivor, plus că mi se pare că mi-am dezechilibrat copilul psihic şi emoţional.

Nu am răspuns la mesajele fanilor pentru că unul dintre simptomele pe care le am e că mă doare foarte tare capul, mă dor foarte tare ochii atunci când mă uit la telefon sau atunci când sunt lumini aprinse. Motiv pentru care nici nu am stat pe telefon, îmi provoacă stare de greaţă. Îmi vine să vomit când mă uit la el. Vreau să mă odihnesc, să stau cu Dimi şi mă voi întoarce la spital pentru analize”, a mai spus Simona Hapciuc.