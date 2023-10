Mama Andreei Antonescu s-a măritat! CANCAN.RO are imagini de la evenimentul din Los Angeles! Cine este Carol, bărbatul care o alină pe Mioara de 21 de ani

În secret s-a desfășurat totul! Niciun membru al familiei nu a fost prezent la căsătoria lui Carol cu Mioara Antonescu, mama celebrei artiste de la Andre care trăiește povestea de dragoste, de 21 de ani, pe două continente. La Los Angeles a avut loc ceremonia, iar CANCAN.RO are imaginile savuroase, dar și detalii despre cununie.

Mioara Antonescu, mama celebrei cântărețe Andreea, a rămas văduvă în 2001, iar un an și jumătate mai târziu l-a întâlnit pe Carol, alături de care a început o relație. Iată, s-au scurs 21 de ani de atunci, iar cei doi tot împreună sunt. Mai mult, acum două zile s-au căsătorit! S-a întâmplat în Los Angeles, curios, însă, în imaginile pe care CANCAN.RO vi le prezintă nu apare niciun membru al familiei.

Se pare că decizia de a-și uni oficial destinele au luat-o pentru că Sienna, fetița de care s-au ocupat în ultimii ani în America, a decis să stea cu mama ei, Andreea, în România, unde a și început, deja, școala.

Mioara Antonescu se împarte între două continente, preferându-l, însă, pe cel american. Petrece mai mult timp acolo pentru că soțul ei, Carol, este stabilit în țara tuturor posibilităților de foarte mulți ani. Să mai spunem că Sienna îl consideră pe Carol drept bunicul ei și se înțelege de minune cu el.

Andreea Antonescu își va vedea mai rar mama

Dacă Andreea își petrecea mare parte din timp în America, fiind alături de mama ei, acum situația s-a schimbat radical. Asta pentru că Sienna s-a mutat în România, iar jumătatea trupei Andre nu va mai putea să treacă des oceanul. Mai mult, Venice Victoria, micuța care a venit pe lume acum opt luni, îi ocupă mai tot timpul.

”Sienna a studiat acolo, în America. Și, acum, de dragul fetiței celei mici, Venice, și al meu a decis să rămână aici. Fiică-mea a rămas cu mine. Urmează să o înscriu la școală, în clasa a șasea.

Ea și-a dorit să rămână aici, dar era și visul meu să am fetele aici. Dincolo de trăirile pe care le aveam eu, supărările, că aveam doi copii pe două continente și îmi era foarte greu, acum am inima împăcată. Nimic nu e mai frumos de atât, să fiu cu fetițele. Sunt foarte fericită, sunt liniștită. Nu mai am niciun necaz.

Îți dai seama, Sienna era acolo, fusul orar pe invers, încercam s-o prind la telefon când mergea sau se întorcea de la școală.

Nici nu mai aveam posibilitatea să plec în America, așa, din zi și din noapte, cum făceam eu înainte, să stau cu Sienna. Acum, că stau amândouă aici, am dat reset la toată viața și mergem mai departe”, ne-a dezvăluit Andreea Antonescu la acel moment.

