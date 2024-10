Mama Biancăi Drăgușanu, din nou pe mâna medicului estetician! La ce intervenție a apelat Madi

Sunt puține momentele în care Bianca Drăgușanu își expune mama public. De data aceasta, iubita lui Gabi Bădălău i-a făcut părintelui ei o surpriză și i-a readus zâmbetul pe buze. A dus-o în cabinetul unui medic estetician, acolo unde a avut parte de un răsfăț total. La ce proceduri estetice a fost supusă, de fapt, Madi Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu i-a oferit mamei sale câteva clipe de relaxare și răsfăț. Și-a dus părintele la o clinică de înfrumusețare. Iubita lui Gabi Bădălău a avut încredere deplină în profesionalismul medicilor esteticieni pentru a-i face femeii intervențiile estetice de care are nevoie. Așa cum a declarat în urmă cu ceva timp, vedeta este responsabilă de imaginea estetică a femeilor din familia sa.

Recent, mama Biancăi a avut parte de o surpriză din partea fiicei sale. Bianca Drăgușanu a considerat că este momentul ca mama ei să fie supusă unor intervenții estetice. Madi Drăgușanu și-a pus botox în trei zone ale feței. NU RATA: Bianca Drăgușanu a spus adevărul despre iubita lui Victor Slav de la Asia Express 2024. Ce a făcut Selina pentru bani, de fapt

Nu mai este un secret faptul că Bianca Drăgușanu este adepta intervențiilor estetice și că investește timp și finanțe în imaginea sa. În urmă cu ceva timp, vedeta declara că nu are grijă doar de propriul aspect, ci și de al mamei și al surorii sale. La acea vreme, preferă să se lase pe mâna specialiștilor unei clinici cu care semnase un contract de imagine. Pe lângă procedurile estetice pe care le efectua gratuit, iubita lui Gabi Bădălău primea și o importantă sumă de bani.

„Mama a avut nevoie de botox pentru riduri și de puțin acid hialuronic. Se vede deja schimbarea. I s-au făcut injecții și i s-au mărit doar puțin buzele. Parcă a întinerit cu zece ani. Va mai fi nevoie să meargă peste șase luni, cam astea sunt procedurile. Știu tot ce presupune o intervenție estetică, în general. Am studiat bine. Eu mă ocup de imaginea estetică a familiei. Semăn cu mama, am ochii ei.

Sofia nu i-a luat, îi are pe ai lui taică-su, dar tot frumoasă. Eu primesc și bani, pe lângă procedeele de mii de euro pe care le fac. Am multe contracte în derulare, majoritatea sunt pe un an sau doi ani. Toate contractele mele sunt pe bani, eu nu accept produse, nu am de ce ”, a declarat vedeta pentru playtech.ro.