Mama Cristinei, acuzații grave pentru fratele lui Andrei: „Suntem cu adevărat batjocoriți...”

Povestea de dragoste dintre Cristina și Andrei Rotaru, cunoscuți încă din emisiunea „Mireasă pentru fiul meu”, a fost marcată de tensiuni și conflicte nu doar între cei doi, ci și între familiile lor. În decursul celor zece ani de relație, mama Cristinei a făcut declarații despre neînțelegerile cu familia lui Andrei, afirmând că a fost umilită de fratele acestuia.

Încă de la începutul poveștii lor de dragoste, care a fost urmărită de public în emisiunea „Mireasă pentru fiul meu”, Cristina și Andrei s-au confruntat cu multe certuri. Pe lângă neînțelegerile dintre ei, tensiunile s-au extins și la nivelul familiilor, mama Cristinei fiind extrem de afectată de comentariile fratelui lui Andrei. Acesta a acuzat-o că ar renunța la demnitate doar pentru a-și urmări propriul interes, declanșând astfel un conflict care a influențat negativ relația dintre Cristina și Andrei.

Recent, mama Cristinei l-a criticat dur pe Andrei după ce a văzut imaginile în care acesta se sărută cu ispita Diandra, evidențiind faptul că problemele dintre cele două familii nu s-au stins niciodată cu adevărat. În ciuda despărțirii lor, sentimentele dintre Cristina și Andrei par să fie mai complexe decât ar fi lăsat să se înțeleagă inițial.

„Este pentru prima dată când mă simt dezonorată în fața lui prin cuvintele grele adresate mie, nu numai mie, familiei Cristinei. Suntem cu adevărat batjocoriți, se poate verifica. Nu mai vorbim despre susținători pe care îi pup indiferent că ne iubesc sau că ne urăsc. M-a durut cel mai tare, nu am treabă cu scandalul de la Londra, nu vreau să fiu implicată. Eu nu am locuit la Londra, nu i-am cunoscut pe acești Alexandra și Costi decât prin intermediul Facebook-ului tot datorită acestor copii dragi.

A fost și plecarea mea la Londra pe care am refuzat-o, pentru că am știut când am refuzat că or să fie discuții (…) Cum a putut să mă umilească în fața lumii (n.r. fratele lui Andrei), când sunt atâtea suflete care mă cunosc, cu care am trăit alături, că eu mă vând pentru o cafea sau pentru o țigară. Și dacă nu am ce mânca, nimeni nu îmi poate lua onoarea”, spunea mama Cristinei, la Mireasă pentru fiul meu.