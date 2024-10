Mama Geta, primele declarații despre nunta lui Iancu Sterp cu Denisa Coțolan + S-a dat de gol în privința viitorului nepot

Mama Geta a fost soacră mare. Fiul ei, Iancu Sterp, s-a căsătorit cu aleasa inimii sale, Denisa Coțolan. Evenimentul a fost unul de-a dreptul fastuos, atât modern, cât și tradițional. Mama mirelui s-a bucurat să îi aibă aproape pe toți copiii săi într-o zi atât de importantă. La o zi distanță de la nuntă, aceasta a făcut primele declarații. De asemenea, a ținut să spună câte ceva și despre nora sa.

În urmă cu o săptămână Iancu Sterp și Denisa Coțolan s-au căsătorit civil, iar duminică, 27 octombrie 2024, cei doi și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu. Marele eveniment a avut loc la aproximativ un an distanță de la cererea în căsătorie. Toată familia le-a fost alături.

Mama Geta a făcut primele declarații despre nunta lui Iancu Sterp cu Denisa Coțolan. Soacra mare a mărturisit că a fost extrem de emoționantă și nu și-a putut stăpâni lacrimile. De asemenea, aceasta a precizat că este bucuroasă pentru că toți copiii ei sunt la casele lor.

Mama mirelui a mai povestit că nu a rămas la nuntă până dimineața, ci a plecat în jurul orei trei. Mama Geta a dezvăluit că invitații au întrecut măsura cu manelele, iar ea nu este o fană a acestui stil de muzică.

„Facem foarte bine, ne simțim foarte bine după nuntă. Sunt foarte bucuroasă că am ajuns la ziua în care să îi văd pe toți căsătoriți. Toată săptămâna mi-a venit să plâng, dar după aceea, nu am mai putut. Am plâns și când a ieșit pe poartă. (…)

A fost mai bine decât mi-am dorit, peste cu mult față de la ce m-am așteptat. (…) Mireasa s-a furat, eu nu am observat. Nu am stat până dimineață, deja manelele au întrecut măsura, eu nu sunt așa cu muzica asta mai tinerească. Pe la trei eu am plecat.”, a declarat mama Geta în emisiunea lui Cătălin Măruță.