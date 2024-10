Mama Geta și fetele sale au pregătit numai bunătăți pentru nunta lui Iancu Sterp. Au scos ceaunul în curte și s-au apucat de treabă

Mama Geta și fiicele sale, Ileana și Getuța, s-au apucat de pregătiri intense pentru nunta lui Iancu Sterp, ce urmează să aibă loc duminică, 27 octombrie 2024, la Hațeg. Viitorul mire, fratele Getuței, va avea parte de o petrecere fastuoasă la același local unde și-a sărbătorit și ea propria nuntă, iar până la eveniment, cele trei femei au decis să-i întâmpine pe oaspeți cu câteva bucate tradiționale pregătite acasă.

Mama Geta, împreună cu fiicele, a adus ceaunul la înaintare, hotărâte să creeze un adevărat festin, așa cum cere obiceiul. Cele trei gospodine s-au pus pe treabă și au pregătit mâncare pentru cei care le trec pragul în această zi deosebită. Cu toate că meniul oficial al nunții va fi servit mai târziu, la restaurant, pentru rudele și apropiații care vin direct la casa lor înainte de ceremonie, Mama Geta și fetele au decis să prepare o serie de gustări tradiționale, care să aducă aminte de mesele autentice de familie.

Imaginile cu cele trei femei harnice, împărțind treaba la bucătărie, au apărut pe contul de Instagram al Getuței, care a împărtășit din atmosfera de pregătire cu urmăritorii săi. Cele trei apar în imagini cum muncesc cu spor, respectând parcă vechea tradiție de a pune suflet în fiecare rețetă. Preparatele au fost pregătite chiar de ele, fără ajutor extern, o alegere deloc întâmplătoare – se știe că Iancu este îndrăgostit de gustul mâncărurilor gătite de mama sa.

Pregătirea bucatelor a devenit un moment de legătură între mama și fiice, creând nu doar o masă gustoasă, ci și o atmosferă caldă, autentică. Chiftelele și șnițelele, deliciile preferate ale mirelui, au fost doar începutul, iar efortul a fost răsplătit de bucuria invitaților care au ajuns la casa familiei Sterp cu câteva ore înainte de marea petrecere.

Fratele mai mic a lui Culiță a recunoscut că în relațiile de familie sunt normale neînțelegerile, mai ales între femei, dar nu ar trebui să afecteze legăturile dintre membrii familiei. A anticipat că Daniela nu va veni fără Culiță, motiv pentru care a decis să nu insiste asupra participării ei, pentru a evita o situație incomodă.

„Pe scurt, eu am chemat pe toată lumea la cununie, l-am chemat și pe Culiță, pe Geta,

pe Ileana şi, când i-am chemat pe ei, era logic că fiecare trebuie să vină cu familia, nu m-am apucat să sun pe fiecare în parte. Dacă am chemat-o pe Geta, nu m-am apucat să-l sun şi pe Sebi.

Culiță mi-a spus că are cântare luată atunci și nu are cum să se facă de minune la oamenii ǎia, cânta și în altă țară, deci nu avea cum să ajungă.

Atunci i-am zis că nu-i nimic pentru că o să fie prezent la nuntă și la cununia religioasă. Nu m-am gândit că ar trebui să o chem pe Daniela separat, nici prin cap nu mi-a trecut, știam că nu o să vină fără Culiță și are unele neînțelegeri cu Geta, Ileana, mama, dar sunt niște neînțelegeri mici, banale, din punctul meu de vedere. Nu e un ditamai scandalul. Am ştiut că nu vrea să vină fără Culiță și nu am insistat să o pun într-o situaţie proastă şi să nu se simtă confortabil.

Eu am vorbit cu ea, a lăsat un comentariu că n-a fost chemată și i-am spus că nu e în regulă comentariul, pentru că ea știe clar că nu ar fi venit fără Culiță și, într-adevăr, şi-a cerut și ea scuze și a zis că a fost un impuls de moment.

(…) Părea, din ce am citit eu, ca și cum noi nu am vrut-o acolo. Eu mi-aş fi dorit din

toată inima să fi fost și ea cu Milan acolo, doar că am știut că nu se poate și atunci nu am forțat”, a spus Iancu, pe rețelele de socializare.