Iancu Sterp a spus adevărul despre relația Danielei Sterp cu Geta, Ileana și mama lui: „Nu am insistat să o pun...”

„Foarte multă lume a creat un întreg scandal pe tema asta, că nu a venit Daniela şi Milan la cununie pentru că Culiță a fost plecat. Ei bine, scandalul ăsta a fost creat pe internet de unii oameni, în realitate între noi nu este niciun scandal, nu în familia noastră. Poate există unele neînțelegeri, mai mult între femei, voi femeile sunteți, în general, mai arțăgoase, dar nu este un scandal cum l-ați creat voi pe rețelele de socializare.

Pe scurt, eu am chemat pe toată lumea la cununie, l-am chemat și pe Culiță, pe Geta,

pe Ileana şi, când i-am chemat pe ei, era logic că fiecare trebuie să vină cu familia, nu m-am apucat să sun pe fiecare în parte. Dacă am chemat-o pe Geta, nu m-am apucat să-l sun şi pe Sebi.

Culiță mi-a spus că are cântare luată atunci și nu are cum să se facă de minune la oamenii ǎia, cânta și în altă țară, deci nu avea cum să ajungă.

Atunci i-am zis că nu-i nimic pentru că o să fie prezent la nuntă și la cununia religioasă. Nu m-am gândit că ar trebui să o chem pe Daniela separat, nici prin cap nu mi-a trecut, știam că nu o să vină fără Culiță și are unele neînțelegeri cu Geta, Ileana, mama, dar sunt niște neînțelegeri mici, banale, din punctul meu de vedere. Nu e un ditamai scandalul. Am ştiut că nu vrea să vină fără Culiță și nu am insistat să o pun într-o situaţie proastă şi să nu se simtă confortabil.

Eu am vorbit cu ea, a lăsat un comentariu că n-a fost chemată și i-am spus că nu e în regulă comentariul, pentru că ea știe clar că nu ar fi venit fără Culiță și, într-adevăr, şi-a cerut și ea scuze și a zis că a fost un impuls de moment.

(…) Părea, din ce am citit eu, ca și cum noi nu am vrut-o acolo. Eu mi-aş fi dorit din

toată inima să fi fost și ea cu Milan acolo, doar că am știut că nu se poate și atunci nu am forțat”, a spus Iancu, pe rețelele de socializare.