Au trecut trei ani de când Ioana Condea (25 de ani) a fost mutilată de un proxenet care i-a promis o viață fără lipsuri în Germania. Mama fetei nu se poate împăca cu ideea că nu-și mai revine și îi deplânge soarta, zilnic, prin mesaje sfâșietoare.

Cazul Ioanei Condea a șocat o țară întregaă, în 2014, atunci când tânăra, care credea că o să lucreze ca menajeră în Germania, a fost obligată să se prostitueze. Bărbatul care a obligat-o să-și vândă corpul a bătut-o până a băgat-o în comă.

Ioana are un copil care se află acum în țară, în grija mamei, Grațiela Condea. Femeia refuză să creadă că Ioana nu-și va mai reveni și se roagă zilnic pentru recuperarea ei.

Joi, pe 31 august, când credincioșii l-au sărbătorit pe Sfântul Alexandru, femeia a transmis un mesaj pentru Ioana, pe care o chemă și Alexandra.

”La mulți ani sănătoși iubirea lui mami, tati și Daviduț. Îți dorim multă multă sanatate azi de Sfântul Alexandru și Dumnezeu să asculte și rugăciunile mele. Atât îmi doresc, să fiți sănătoși. Te iubim și să te faci bine, să vii acasică la noi”.

Românca se află internată într-un spital din Germania, iar familia ei nu poate să-i fie alături pentru că nu-și permit să plătească o cazare. Astfel că medicii o anunță ocazional pe Grațiela Condea despre starea fiicei ei, dar de fiecare dată sunt rezervați cu privire la șansele ei de a-și reveni. Practic, doar un miracol o poate pune pe Ioana din nou pe picioare.

”Recuperarea este foarte grea”, a spus-o și Grațiela Condea, care își dorește răzbunare pentru ce a pățit fiica ei.

”Eu aștept ca cine i-a făcut rău copilului meu să plătească cu varf și îndesat și să îi chinuie Dumnezeu cum au chinuito ei pe ea”, a mai spus mama Ioanei.

Robert Tănase, bărbatul care a bătut-o pe Ioana Condea, a primit opt ani de închisoare cu executare. Judecătorii nu i-au dat mai mult, pentru că a fost încradrat la tentativă de omor.

CUM ÎNCEARCĂ AGRESORUL IOANEI CONDEA SĂ SCAPE BASMA CURATĂ!

Din câte se pare, bărbatul a reușit să se impună în rândul deținuților, astfel că trăiește în condiții destuld e decente după gratii.

Robert Tănase a încercat să caute indulgență din partea judecătorilor nemți motivând că atunci când a bătut-o pe Ioana nu se fla în deplinătatea facultăților mintale. A încercat astfel să obțină o înjumătățire a pedepsei, dar nu a reușit.

„Vrea sa demonstreze ca, atunci cand a lovit-o cu bestialitate, nu era sanatos la cap. Oricum, Robert nu va scapa prea usor de judecatori, iar pedeapsa va fi destul de mare, chiar daca se va demonstra ca era nebun. Dupa ce va iesi, statul german ii va oferi o locuinta timp de 5 ani si va fi supravegheat de politie. Daca in tot acest timp nu va savarsi vreo fapta, atunci va fi un liber. El merge la consiliere psihologica si nu va dati seama ce inseamna asta. Psihologii de acolo nu sunt ca cei din Romania. In Germania nu prea ai cum sa pacalaesti un medic, sa il faci sa creada ca esti nebun, sa te prefaci. Te intoarce pe toate felurile, pana te apuca tremuratul, astfel ca nimeni nu isi doreste sa faca multe ore de consiliere psihologica. In aceste conditii, cand ies de acolo, majoritatea pacientilor sunt total schimbati”, declara la acea vreme soția unui bărbat care își ispășește penitența în aceeași închisoare cu Robert Tănase.

