Mama lui Culiță Sterp, mesaj dur la adresa lui Carmen de la Sălciua, după ce s-a căsătorit cu Marian Corcheș: ”Am zis că nu scriu, am zis să mă abțin”

Geta Sterp, mama lui Culiță (30 de ani) și a lui Iancu Sterp (23 de ani), a făcut o serie de declarații răutăcioase la adresa lui Carmen de la Sălciua (34 de ani), după ce a auzit că s-a recăsătorit. Iată ce cuvinte dure a primit cântăreața de muzică de petrecere din partea fostei ei soacre.

În unul dintre cele mai recente interviuri oferite de către mama lui Culiță Sterp, aceasta a rupt tăcerea și a spus multe lucruri neștiute despre relația pe care fiul ei a avut-o cu Carmen de la Sălciua. Geta Sterp ”a dat din casă” și și-a vărsat nervii pe cântăreață.

De curând, mama Geta a lăsat un comentariu pe Instagram în care spunea că fosta noră nu a reușit să își facă familia celebră. Întrebată în cadrul interviului despre acest lucru, cea care i-a dat viață lui Culiță Sterp a răspuns:

”Păi da, ea a încercat să o facă și pe sora ei cunoscută, pe mama ei. Cred că Dumnezeu îi pune pe fiecare după talentul său acolo unde trebuie. Culiță cântă cum nu cântă o sută de oameni, nu zic, și Carmen are voce, are talentul ei. Culiță s-a ridicat și după despărțirea de Carmen, băiatul meu a știut tot timpul cum să se facă plăcut, cu bunătatea lui, cu simplitatea lui”

Mama Geta: ”Te-o înșelat băiatul meu, dar tu ai fost în stare să îl înșeli de o sută de ori”

La un moment dat, mama Geta a fost întrebată cât de tare a fost afectată de divorțul prin care a trecut Culiță și Carmen, iar femeia a răspuns că s-a supărat și că a iubit-o foarte mult pe fosta sa noră. Cu toate acestea, mama lui Culiță tot a simțit nevoia să o atace pe cântăreață.

”Eu vă spun sincer, m-am supărat. Am iubit-o foarte tare pe Carmen, dar la fel de repede am dat-o la o parte. Eu le-am zis, i-am zis lui Culiță să nu divorțeze, să nu se ajungă la divorț.

Bine, te-o înșelat băiatul meu, dar tu ai fost în stare să îl înșeli de o sută de ori! El era naiv, tânăr săracul. Păi, să ajungi să îți iei avocat, ce ai jurat tu acolo, în biserică? Eu i-am zis când a băgat divorț, să nu mergi acolo la divorț”, a mai declarat mama Geta, pentru Fanatik.

Mesajul dur pe care mama Geta îi i-l transmite lui Carmen de la Sălciua

Mama Geta a făcut și câteva precizări referitoare la evenimentul ce a luat loc recent, și anume nunta lui Carmen de la Sălciua. Mama lui Culiță Sterp nu crede că fosta ei noră nu va sta prea mult timp căsătorită cu noul partener.

”Chiar am vrut să îi scriu mesaj: oare cât timp o să stai căsătorită dacă ai stat un an și ceva cu Culiță? Am zis că nu scriu, am zis să mă abțin. Vreau să mai zic ceva, ei (n.r.: Carmen și Culiță) când s-au cunoscut au cunoscut lumea deodată, împreună.

Culiță a fost cel care a promovat-o, mereu punea melodiile ei. Vreau să scrieți cu majuscule: ei împreună s-au făcut cunoscuți, nu l-a făcut ea pe el”, a conchis femeia.

