Mama lui Liviu Vârciu a ajuns de urgență la spital, în urma unui accident: „A stat vreo trei ore în operație”

Ultima perioadă nu a fost una tocmai bună pentru Liviu Vârciu. Acesta a trecut prin momente de panică după ce mama sa a ajuns la spital, în urma unui accident. Situația a fost destul de gravă, iar femeia a stat mai bine de trei ore pe masa de operație. Ce a pățit mama prezentatorului TV?

La final de an, Liviu Vârciu face bilanțul și spune că a ieșit pe plus. Anul 2024 a adus numeroase evenimente importante pentru el, printre care și nunta, însă ultima perioadă a fost una destul de dificilă. Chiar dacă toate îi merg bine, prezentatorul TV a avut de traversat și un moment mai greu, atunci când mama sa a ajuns pe mâinile medicilor.

Așa cum spuneam, în ultima perioadă, Liviu Vârciu a trecut prin momente dificile, căci mama sa a ajuns de urgență pe mâinile medicilor. Se pare că femeia a avut parte de un accident. Mai exact, aceasta a căzut și și-a rupt brațul.

Lovitura a fost destul de serioasă, căci mama lui Liviu Vârciu a ajuns direct pe masa de operație. Medicii i-au implantat o tijă în mână, iar operația a durat mai bine de trei ore. Acum, femeia a fost externată și pare că se simte mai bine, iar asta l-a bucurat pe fiul ei, care i-a stat alături în momentele dificile.

Cum mama sa este acum în afara oricărui pericol, Liviu Vârciu s-a liniștit și se pregătește să sărbători, pe care le va petrecere în sânul familiei. De asemenea, la final de an, acesta a făcut și bilanțul și spune că 2024 a fost un an foarte bun pentru el.

„Anul acesta nu mai tăiem porcul, ne pregătim de sărbători, facem Crăciunul în familie, așa cum am făcut de fiecare dată. Pregătesc filmul, sunt cu mașinile mele, cu retro. Să văd dacă mai cumpăr, dacă mai vând.

Am copiii sănătoși, familia mea este împlinită, am o soție minunată, m-am căsătorit anul acesta. Sunt pe plus, am deja două filme la activ, sunt un om împlinit, un om fericit”, a mai spus Liviu Vârciu.