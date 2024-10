Liviu Vârciu, bun de plată! A achitat datoria colosală pe care o avea la Nea Mărin: „Am plătit cu vârf și îndesat”

După o perioadă bună de amânări a venit momentul ca Liviu Vârciu să scape de datorii și să îi înapoieze lui Nea Mărin banii împrumutați. Datoria a fost făcută pe vremea când actorul își construia vila din Otopeni. Ce sumă impresionantă de bani a avut Liviu Vârciu de achitat?

Toată lumea știe că între Liviu Vârciu și Nea Mărin s-a legat o frumoasă relație de prietenie. Coregraful spune despre actor că este ca al treilea său copil, așa că nu a ezitat să sară în ajutorul lui atunci când l-a văzut la greu. Mai exact, Nea Mărin i-a împrumutat în urmă cu ceva timp o sumă mare de bani lui Liviu Vârciu, iar acum a venit ziua plății.

Așa cum spuneam, în urmă cu ceva timp, atunci când Liviu Vârciu rămăsese fără resurse financiare în timp ce își ridica vila din Otopeni, Nea Mărin i-a sărit în ajutor. Fără ca nimeni să îi ceară, coregraful a decis să îl împrumute pe „fiul” său cu o sumă mare de bani.

Mai exact, pentru a finaliza lucrările la casă, Nea Mărin i-a dat lui Liviu Vârciu 50.000 de euro. Banii i-au fost de folos actorului, iar acum a venit momentul să îi dea înapoi.

„Liviu este ca al treilea copil al meu, îmi este foarte drag. Când am văzut că se blocase și nu mai știa ce să facă, în privința datoriilor, am sărit să îl ajut, fără ca el să îmi ceară asta. Mi-am dorit să își termine casa și să se ocupe de ce avea nevoie”, declara Nea Mărin, în urmă cu ceva timp.

Ei bine, acum, ziua plății a venit, iar Liviu Vârciu a trebuit să scoată banii din buzunar. În ultima perioadă, partenerul Andei Călin a tras din greu și a reușit, în cele din urmă, să își achite datoria. Liviu Vârciu a plătit până la ultimul bănuț și chiar și ceva peste, după cum spune chiar el.

„În sfârșit, i-am plătit datoria lui Nea Marin, cu vârf și îndesat, dar și ceva peste. Nu mai am să îi dau, toată lumea mă întreabă. Mi-e tare drag, m-a ajutat, am filmat mult cu el, pentru emisiunea de la Antena 1, am stat mult timp plecat de lângă familie, m-am întors recent la soție și copii, sunt foarte obosit”, a declarat Liviu Vârciu, potrivit click.ro.