Mămicuța influenceriță a arătat tot! Masculii n-au mai ținut cont că soțul e lângă ea și… Ella a rupt plaja-n două!

Suntem în plin sezon estival, iar codul roșu de caniculă este la ordinea zilei. Dacă punem la socoteală faptul că la plajă sunt toate bunăciunile din showbiz, temperatura crește garantat. Cea pe care ne vom clăti ochii este o celebră influenceriță care are un trup fără cusur. Bine, să știți că de această dată avem ceva și pentru doamne, nu le lăsăm la o parte. De ce? Căci soțul infuenceriței arată la fel de bine, are muschi și tatuaje pe care le-a expus fără rușine pe plajă! Doamnelor, domnilor luați loc confortabil pe canapea, căci CANCAN.RO a fost, din nou, la datorie și vă prezintă super imagini!

Zilele trecute, la malul Mării Negre au semnat condica influencerii Ella Popescu și Adrian Pov. Tinerii au decis să lase treburile cotidiene și să se relaxeze. Însă nu, nu au ales să petreacă un weekend romantic, ci au mers alături de fetițele lor în Mamaia, acolo unde și CANCAN.RO i-a surprins. Ella a ridicat simțitor temperaturile în termometre care și așa erau la cote mari. Iată cât de sexy este tânăra mămică!

Ella Popescu și Adrian Pov au păcătuit grav

Ziua a început de dimineață pentru cei doi influenceri care și-au făcut apariția, pe o celebră plajă din Mamaia Nord, alături de cele două fiice ale lor. Și-au luat șezlongurile, le-au aranjat pe micuțele lor, apoi s-au dezbrăcat și ei și au rămas în costume de baie. Remarcăm că blondina, deși este mamă a doi copii, arată trăznet, fiind un exemplu de Așa DA pentru toate femeile.

Influencerița Ella știe că are cu ce să atragă priviri, așa că nu are niciun pic de reținere sau rușine în a-și etala trupul perfect pe plajă. A ales să poarte un costum de baie minuscul format din două piese, dar și bijuterii la gât și în urechi pe care a decis să nu le dea jos nici când a intrat în apa mării. Privirile tuturor masculilor din jur au fost ațintite asupra ei, însă soțul o „veghea” din umbră. Și, că tot am adus vorba despre el, vă spunem că și Adi arată foarte bine, așa că și-a expus muschii și tatuajele pe plaja din Mamaia.

Ei bine, dacă vă gândeați că astfel de trupuri se mențin doar cu mult sport și doar salată.. vă înșelați! Cel puțin la capitolul mâncare. Nu de alta, dar Ella și Adi nu au făcut rabat de la a comanda tot felul de preparate de la pizza, la cartofi prăjiți sau deserturi. Unde mai pui că și-au comandat sucuri și cocktailuri pe care le-au devorat imediat. La un moment dat, Adi a dat o tură pe plajă, iar în tot acest timp, soția lui a ales să rămână la șezlonguri și să aibă grijă de copii.

Influencerița, o mămică grijulie

Ella este o mămică tare grijulie și răbdătoare, iar fiicele ei o adoră. La un moment dat, blondina i-a desfăcut fetiței sale o acadea pe care i-a înmânat-o. Apoi, ca să nu se plictisească cea mică, mama ei a decis să se joace cu ea și să o aranjeze. I-a prins agarfe în păr și s-a amuzat de cât de simpatică era cea mică. În acel moment a ajuns și soțul vedetei care s-a bucurat să-și vadă fetele cât de frumos se joacă. Au mai stat două ore la plajă, iar apoi s-au îndreptat către cazare.

