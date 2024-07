Otniela a apelat la toate trucurile pe plajă și i-a ieșit! Infarct direct!

Suntem în plin sezon estival, iar codul roșu de caniculă este la ordinea zilei. Și dacă mai pui la socoteală faptul că la plajă sunt toate “bunăciunile” din showbiz-ul autohton, tensiunea crește garantat. De data aceasta, trupul pe care ne vom clăti ochii este al Otnielei Sandu. Fosta concurentă din diverse reality show-uri și-a luat o prietenă și au plecat la mare să capete un bronz frumos și să se distreze. Și, ajunsă în mijlocul acțiunii, Otniela a oferit imaginea verii! CANCAN.RO a fost, ca de fiecare dată, la datorie și vă prezintă, în exclusivitate, totul!

E fierbinte rău Otniela, aproape că face concurență vremii din ultima săptămână. Și nu o spunem noi, o dovedesc imaginile pe care le-am pregătit pentru dumneavoastră. Ca și alte vedete din showbizul autohton, Otniela Sandu s-a pregătit intens pentru a face furori pe litoral. S-a aranjat, și-a luat cel mai mic costum de baie din garderobă și s-a răcorit în valurile mării.

Otinela Sandu, apariție de infract pe plajă

Sexy blondina știe că are cu ce să atragă priviri, așa că nu are niciun pic de reținere sau rușine în a-și etala trupul perfect pe plajă. Așadar, Otinela s-a echipat cu un costum de baie negru, minuscul, format din două piese, și-a prins părul într-un coc neglijent și s-a aruncat direct în valurile mării. Însoțită de o prietenă, Shakira de România a stat 10 minute în apă și a înotat puțin, timp în care privirile au fost îndreptate asupra ei.

Ne-au amuzat ochelarii săi de soare care îi acopereu jumătate din față. Așa o fi moda în 2024 sau poate Otniela vrea să-și arunce în voie priviri după câte vreun mascul musculos de la plajă și să nu fie dată de gol. Ei bine, oricare ar fi varianta, putem spune că ochelarii au fost cireașa de pe tort. Apoi, sexy blondina a stat puțin pe malul mării și s-a jucat în nisip. Când s-a ridicat, fosta concurentă de la Bravo, ai stil a oferit o imagine de senzație celor de pe litoral, căci nisipul ud s-a lipid de fundulețul ei bombat și descoperit.

Otinela Sandu încearcă să uite perioadele grele din viața sa

Otinela Sandu a devenit cunoscută în urma participării sale la emisiunile de pe Pro Tv „Supraviețuitorul” și „Ferma vedetelor”, apoi la „Bravo, ai stil” de pe Kanal D. Blondinei i s-a spus Shakira de România datorită părului blond și mișcărilor sale lascive. Deși pare că are o viață perfectă, fiind mereu în lumina reflectoarelor, blondina a trecut prin momente foarte dificile la începutul acestui an. Mama ei s-a stins din viață din cauza unei boli necruțătoare, iar vedeta a suferit enorm. În plus, cu puțin timp înainte de vestea cumplită, Otniela și iubitul ei influencer puseseră punct unei relații de aproape trei ani.

