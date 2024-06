Interviu tulburător cu Otniela, la jumătate de an de la moartea mamei sale: ”Era pe morfină și tot suferea!” + ”Am visat că mă căsătoream, iar ea…”

Otniela Sandu vorbește despre cele mai grele despărțiri din viața sa: cea de fostul iubit și cea de mama sa, bolnavă de o boală incurabilă. Chiar și de departe, mama acesteia încă îi trimite semne divine, după cum povestește vedeta, pentru CANCAN.RO. Tragedia din ianuarie a fost cu atât mai dureroasă cu cât actrița nu era alături de cea care i-a dat viață când aceasta a decedat.

Viața Otnielei Sandu a fost dată peste cap în luna ianuarie a acestui an după ce mama sa, bolnavă de o boală necruțătoare, a decedat, după șase luni de chin. Durerea a fost cu atât mai mare cu cât vedeta nici măcar nu se afla acasă când mama ei s-a stins din viață. Chiar și așa, actrița a reușit să extragă și o parte bună din această tragedie care a pus-o la pâmânt.

”Toată viața m-am stresat, am fost o perfecționistă, până acum o perioadă când mi-am dat seama că viața este foarte scurtă, după evenimentul petrecut cu mama mea. M-am schimbat mult! Au fost două evenimente în viața mea care m-au schimbat cu adevărat. Este vorba despre decesul mamei mele și o despărțire. Când iubesc, iubesc din tot sufletul, când nu mă interesează, nu mă interesează deloc, niciodată nu am avut cale de mijloc! Mai ales în iubire, sunt atât de focoasă, de pasională și atunci și sufăr pe măsură. Cumva întotdeauna am știut să mă bucur de viață, dar mi-a fost mereu să arăt oamenilor pe care îi iubesc că îi iubesc. Le-am demonstrat cumva, dar mi-a fost greu să le spun că îi iubesc”, spune Otniela Sandu.

Din păcate, nici față de mama sa Otniela susține că nu a fost atât de deschisă precum și-ar fi dorit.

”Cu mama a fost de multe ori treaba asta, știa că o iubesc, dar mi-era greu. Mai ales în ultimele momente, mi-a fost atât de greu să mă duc să o iau în brațe și să mă uit la ea și să-i spun că o iubesc din tot sufletul, pentru că că mi se părea că îi transmit că, nefăcând asta până acum, sunt ultimele momente, chiar dacă era așa. Acum, dacă aș avea-o în față, aș face asta din tot sufletul”, adaugă vedeta.

Chiar și așa, Otniela încă o simte aproape pe mama sa. De undeva departe, aceasta încă o protejează pe actriță și îi transmite mesaje prin vis.

”Știu că este undeva acolo și mă vede. Simt această energie și de fiecare dată când văd cerul, în orice loc sunt, cum e și acum, efectiv parcă o văd și îmi spune: «Otniela, sunt aici cu tine!» Așa că nu mai sunt tristă! Au fost și sunt momente în care îmi este greu și o simt că este acolo și îmi dă o direcție. Mai am două surori mai mici, care sunt căsătorite și au copii. E foarte interesant că am visat-o odată, iar eu urma să fac acest pas, să mă căsătoresc, dar ea nu era lângă mine. Nu știu de ce am visat asta, pentru că nu e momentul acum, adică nu am pe cineva în viața mea ca să fac acest pas, dar m-a emoționat foarte tare situația! Îmi doream să fie acolo și nu o vedeam. Niciodată nu m-am gândit la acest moment, să știu cum să arate rochie și așa mai departe. Știu doar că aș vrea să fie un moment spontan, ceva cu adrenalină, cum sunt eu cu muntele”, povestește Otniela.

A ajuns la terapie după decesul mamei

Deși acum pare că încearcă să extragă partea bună și învățăturile din această tragedie fără margini, actrița recunoaște că nu i-a fost deloc ușor să accepte moartea mamei sale. Așadar, a avut nevoie de ajutor specializat și a mers la terapie, proces care a fost util, susține ea.

”Am făcut terapie după ce s-a întâmplat cu mama, pentru că simțeam o durere foarte mare, pe care o țineam în interior, nu voiam să o exprim și la un moment dat îți ia din energie și nu mai poți să faci alte lucruri. Atunci am simțit că am nevoie să înțeleg, pentru că îți pui întrebări de ce ți s-a întâmplat asta, de ce ea, de ce, de ce, de ce. M-a ajutat terapia. Am înțeles că sunt momente prin care o să trecem cu toții. S-a întâmplat oricum ce era mai bine pentru ea, pentru că suferea foarte tare. Era chin, era pe morfină și ea suferea. Nu știu cât de tare se mai bucură acel om de viață și cât de tare îți dorești tu să-l ai acolo pentru tine”, spune vedeta.

Chiar dacă a trecut prin acest episod tragic în urmă cu doar câteva luni, iar în prezent nu are nici relație, pe plan profesional, lucrurile merg foarte bine pentru Otniela.

”Sunt implicată în niște seriale și piese de actorie. Le îmbin și cu proiectele de televiziune și mă ocup și de brand-ul meu personal. Am două vacanțe la care visez, dar vreau în iulie, august să plec pe la munte. Îmi doresc să merg să afc niște trasee grele, în România cam le-am făcut”, încheie actrița, pentru CANCAN.RO.

