Imagini în premieră cu Otniela, după moartea mamei sale! CANCAN.RO a surprins-o alături de un bărbat misterios

CANCAN.RO a surprins-o pe Otniela Sandu pentru prima dată după moartea mamei sale. De data aceasta, actrița a fost fotografiată în preajma unui bărbat, amicul său, pare-se, alături de care a ales să își petreacă ziua într-un centru comercial. Deși femeile aleg să facă sesiunile de shopping cu prietenele, ca între fete, Otniela merge pe mână unui bărbat, băgăm de seamă. Chiar și când vine vorba despre inele, după cum putem vedea!

În luna ianuarie a acestui an, fosta concurentă de la „Ferma” a trecut prin cea mai mare cumpănă a vieții sale: și-a pierdut mama, bolnavă de o boală incurabilă. Deși întodeauna a fost o prezență discretă, după tragedie, Otniela a devenit și mai scumpă la vedere! Însă cum CANCAN.RO nu ratează nimic, niciodată, am reușit totuși s-o surprindem în timpul unei sesiuni de cumpărături. Chiar dacă decesul mamei este încă recent, influencerița pare că s-a recuperat emoțional, căci am regăsit-o cu zâmbetul pe buze și vizibil relaxată în compania prietenului ei.

Otnielei îi dă bătăi de cap inelul! L-a primit, dar e stricat!

În ciuda faptului că este recunoscută în online pentru aparițiile sale și garderoba la care multe femei râvnesc, de data aceasta, Otniela nu și-a cumpărăt nici gentuțe, nici săndăluțe! Alături de amicul său, influencerița a mers să își recapete un inel care îi dădea bătăi de cap. Deși multe femei au o problemă cu faptul că nu mai primesc inelul, Otniela a întâmpinat o altă dificultate în legătură cu bijuteria la care toate domnișoarele visează: l-a primit, dar i s-a stricat! Nu știm dacă inelul a fost dăruit de un bărbat ori cumpărat de ea însăși, însă un lucru este cert: bijuteria în cauză a avut nevoie de intervenții. Nu știm dacă vedeta l-a dus la curățat sau la modificat, însă silueta Otnielei este aceeași dintotdeauna, deci tindem să credem că nu l-a dus, totuși, la lărgit. Pare-se, bijuteria are o mare valoare emoțională pentru blondină. După ce l-a întors pe toate părțile și s-a asigurat că este din nou în regulă, iar problema s-a rezolvat în totalitate, Otniela a achitat, a luat bijuteria și și-a continuat sesiunea de shopping.

Otniela și bărbatul misterios, uniți de pasiunea pentru… șosete!

Îmbrăcată lejer, cu un tricou și o pereche de colanți negri, scurți, fosta iubită a lui Radu Constantin s-a plimbat câteva minute prin centrul comercial, apoi a intrat într-un alt magazin, alături de bărbatul care o însoțea. Aici, amicul Otnielei s-a arătat cu adevărat fascinat de mai multe… șosete. După ce le-a întors pe toate părțile, bărbatul a reușit să se decidă asupra câtorva perechi, pe care, ulterior, le-a și cumpărat. În timp ce aștepta ca prietenul ei să achite cumpăraturile la casa de marcat, Otniela și-a aruncat și ea privirea la câteva șosete, semn că îi împărtășește pasiunea amicului său. Așadar, băieți, dacă vreți s-o cuceriți pe Otniela, dați-i șosetele! Nicidecum papucii, bineînțeles!

