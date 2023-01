Otniela, îngenuncheată de durere. Ce diagnostic crunt a primit mama ei: ”Am fost revoltată pe Dumnezeu!”

Otniela Sandu trece prin momente cumplite! Blondina a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă mama sa. Femeia a fost diagnosticată recent cu cancer la pancreas. Blondina a aflat vestea tristă de la tatăl său, printr-un apel telefonic.

Mama Otnielei Sandu nu știa nimic despre problemele de sănătate pe care le are. Femeia a dus boala pe picioare, însă a primit vestea teribilă de la copii și de la soț. Deși starea sa de sănătate nu era una bună, nu a primit de la niciun medic diagnosticul corect. Abia după ce a făcut mai multe seturi de analize și un CT a aflat ce se întâmplă cu ea, de fapt.

„Ea se simțea destul de rău, de ceva timp, avea dureri de abdomen, slăbise foarte mult și nu îi găsea niciun doctor ce are, acesta a fost șocul cred, pentru că a mers la analize, la ecografii, la tot ce se putea face și nu avea nimic. La un moment dat, în urma unui CT, a descoperit exact ce are: la pancreas, un cancer extins. Un diagnostic foarte grav și, cumva, ni s-a zis că nu există nicio șansă.

Am fost revoltată pe Dumnezeu. Au fost două săptămâni în care creierul meu a trebuit să se obișnuiască cu vestea. Toate sunt în mâna lui Dumnezeu. Eram acasă, mă pregăteam să merg la sport și m-a sunat sora mea și mi-a zis: ‘stai, nu te speria, ia un loc și sună-l pe tata’. Tata plângea, nu l-am văzut niciodată plângând. Luase CT-ul mamei și văzuse, mama nu știa și nu știam cum să îi spunem. Seara ne-am întâlnit și i-am zis și mamei”, a povestit Otniela, la Pro TV.

Otniela Sandu: „A rămas cu o privire foarte pierdută”

Mama Otnielei face în prezent chimioterapie, un tratament complex, care are și multe efecte adverse. Blondina a dezvăluit că face tot posibilul să își salveze mama și este alături de ea în această perioadă grea.

„Ea a rămas cu o privire foarte pierdută, dar nu s-a agitat și apoi am încercat să vedem ce facem, am apelat la medici. Am încercat să mergem și în străinătate, dar acest tratament se face la fel și la noi. (…) Chimioterapia este un proces dureros, se schimbă totul. I-a pus o doză mai mare pentru a grăbi procesul. Ea ne încurajează, noi încercăm să fim tari lângă ea, dar uneori lucrurile se bat cap în cap. A vrut să nu mai facă chimioterapie, din cauza durerilor mari pe care le are”, a completat blondina.