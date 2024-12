Mâna dreapta a lui Donald Trump nu îl va susține pe Călin Georgescu pentru președinția României: ”Nu s-a pus problema”

Călin Georgescu nu va fi susținut de Robert F. Kennedy, mâna dreapta a lui Trump, în cursa pentru Cotroceni. Informația a ieșit la iveală înainte de cel de-al doilea scrutin al alegerilor prezidențiale. Blake Fleetwood, cel care-l reprezintă pe Kennedy, a explicat că acesta nu va călători în România pentru a-l sprijini pe candidatul independent pentru președinția României. Cum a reacționat Georgescu?

Robert F. Kennedy nu-l va susține pe Călin Georgescu în cursa pentru președinția României, așa cum se zvonea. Blake Fleetwood, reprezentantul lui Robert F. Kennedy Jr, a explicat faptul că mâna dreaptă a lui Trump nu va călători în România pentru a-l sprijini pe candidatul independent în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Această informație a fost confirmată de un reprezentant oficial al politicianului american.

CITEȘTE ȘI: Scandal monstru pe TikTok, după ce Călin Georgescu s-a dezis de susținătorii săi: ”Te-am susținut, acum ne ameninți”

CITEȘTE ȘI: Cine ar urma să fie premierul României, în cazul în care Elena Lasconi ar câștiga alegerile? Cum a reacționat Călin Georgescu

Reprezentantul lui Kennedy susține că nu s-a pus niciodată problema ca americanul să-l susțină pe Călin Georgescu.

Călin Georgescu a negat faptul că el ar fi fost cel care ar fi spus în spațiul public că Robert F. Kennedy Jr îl susține.

”Eu n-am declarat asta, eu n-am adus acest lucru pe piață, dar pot să vă spun un singur lucru că la randul meu, chiar am anunțat că nu aveam această informație. Am văzut-o în presă ca și dumneavoastră. Chiar am transmis că nu este bine de venit acum, adică vreau să fie un vot cinstit, fără vreun alt ajutor din afară. Atâta timp cât am scris prefața la cartea dânsului.

Sunt ultra pro Trump. Gândesc în același spirit, care diferă foarte mult de toți deținătorii de putere din Europa. Asta e linia pe care o am. Gândesc în același stil pragmatic, cum este Trump. Voi fi totdeauna în această poziție și sunt atent la toate mișcările pe care și ei le fac în acest context”, a explicat Călin Georgescu, potrivit GÂNDUL.