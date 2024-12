Scandal monstru pe TikTok, după ce Călin Georgescu s-a dezis de susținătorii săi: ”Te-am susținut, acum ne ameninți”

Mai mulți tiktok-eri s-au dezis de Călin Georgescu, după ce i-au oferit susținerea lor în mediul online. Este vorba despre „spuma” interlopă, precum George Pian, liderul Clanului Duduienilor, Marco Kalu și alții. Pian a făcut dezvăluiri bombă despre susținerea pe care i-a acordat-o candidatului independent înainte de turul I al alegerilor prezidențiale. Doar că, ce să vezi? Și-a schimbat părerea și a ieșit la atac pe TikTok. De unde ar fi pornit totul?

Klaus Iohannis a desecretizat documentele CSAT legate de modul în care a fost promovat Călin Georgescu în campania lui electorală. Printre altele, a ieșit la iveală că acesta ar fi avut sprijinul unor lideri interlopi, care l-au susținut în mediul online înainte de turul I al alegerilor prezidențiale. Când s-a aflat în spațiul public de aceste documente, cei implicați au ieșit la interval și s-au dezis de Călin Georgescu.

Primul dintre ei a fost George Pian, liderul Clanului Duduianu. Acesta s-a enervat la culme pentru că Georgescu nu i-ar fi mulțumit pentru ajutorul acordat în timpul campaniei, când l-a susținut pe TikTok, spunând că ar fi fost amenințat de către candidatul independent. Acuzațiile au curs pe bandă rulantă, iar lui George Pian i s-au alăturat și alții.

CITEȘTE ȘI: Cine ar urma să fie premierul României, în cazul în care Elena Lasconi ar câștiga alegerile? Cum a reacționat Călin Georgescu

”Nu am să-mi cer scuze nici dacă mă veţi împușca. Aşa cum v-am susţinut, am rugămintea să faceţi un video să ne explicați aceste lucruri despre care am vorbit mai sus. Când v-am susţinut de ce nu aţi dat un mesaj de mulţumire, iar acum daţi de ameninţare? Stai şefule că nu e aşa. Nu merge şefule cu mine aşa. Vino şefule şi multumeşte-mi nu mă lua în….Vino şi multumeşte-mi şi mie că te-am susţinut în primul rând. Noi ăştia 3-4 TikTok-ăraşi te-am scos din anonimat, că nu te cunoştea nimeni. Faptul că Makaveli este un om inteligent şi îşi dă seama şefule…”, a spus George Pian, în timpul unui live pe TikTok.