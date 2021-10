Ștefania Bălteanu, o tânără de doar 26 de ani, trăiește un adevărat coșmar. Acum un an, a lovit, pe trecerea de pietoni, un băiat, iar managerul Andrei Volos avea să se aleagă cu dosar penal pentru părăsirea locului accidentului. De atunci, nu mai poate dormi, a albit, îi cade părul și se gândește, în fiecare seară, când se va termina totul. Dar și cum. CANCAN.RO are întreaga poveste nefericită și v-o prezintă, în exclusivitate.

Fix acum un an, viața Ștefaniei avea să fie sucită cu 180 de grade. În rău. Accidenta un adolescent de 14 ani, pe o trecere de pieton, iar lucrurile au luat-o, atunci, razna. Dosar penal i s-a deschis celei care o manageriază pe Andra Volos, iar de atunci ea încearcă să iasă la liman.

”Pe mine, personal, această situație m-a afectat foarte tare. Am pierdut două locuri de muncă, unde permisul îmi era necesar. De la omul vesel și mereu cu zâmbetul pe buze, am ajuns, la 26 de ani, să îmi cadă părul de la stres, să albesc, să dorm doar două ore pe noapte și să mă gândesc în fiecare seară: oare când se va termina totul, oare cum se va termina acest capitol urât din viața mea? Incertitunea asta prin care trec mă afectează foarte tare, pentru că nu mai depinde de mine rezolvarea acestui caz”, mărturisește Ștefania.

”Alerga, aveam 10 la oră, nu prea puteam să-l evit!”

Tot ea avea să descrie, pe larg, ce s-a întâmplat în acea zi fatidică, dar și cum au decurs, apoi, „ostilitățile”.

”Am permis de conducere de opt ani, timp în care nu am avut niciun accident! Acum un an, din păcate, mi-a sărit un copil în față, pe trecerea de pietoni. Alerga, eu aveam maximum 10 la oră, practic, nu prea puteam să îl evit… După impact, s-a ridicat și a fugit… În momentele alea, șocul fiind prea mare, nu prea am știut cum să gestionez situația și nu mi-am adus aminte ceea ce învățasem la școala de șoferi…

Prima reacție a mea a fost să mut mașina și să merg după copil. Am întors copilul la locul accidentului, l-am întrebat dacă se simte bine, l-am rugat să-l duc la spital, să sunăm la Poliție. El mi-a spus, lejer, că este bine și să îi dau o suma de bani și pleacă.

Unele persoane care s-au oprit acolo îmi ziceau să plec și să-l las, că zilnic se întâmplă accidente de genul acela la trecerea respectivă. Am simțit, în acel moment, că este ceva în neregulă și am găsit o soluție, astfel încât să pot anunța Poliția, dar să nu îi spun copilului că am de gând să merg la Poliție. I-am dat o sumă mică de bani, i-am cerut numele, mi-a dat o poreclă, și i-am zis să mă aștepte că merg să scot bani de pe card, iar când mă întorc, îi dau cât mi-a cerut”, povestește tânăra de 26 de ani.

”Nu am mai văzut copilul și m-am panicat!”

Avea să caute secția de Poliție. Greu a găsit-o. ”Am plecat spre prima secție de poliție indicată de GPS, am ajuns acolo, dar nu mai era secție. Am mers la a doua, am bătut pe la geamuri, pe la uși, nimeni nu mi-a deschis. Atunci m-am îndreptat către o casă din apropiere, am strigat un om din curte și l-am rugat să mă îndrume către o secție funcțională. M-am întreptat către acea secție, am trecut pe lângă locul accidentului, nu am mai văzut copilul și m-am panicat. Mi-am spus în gând că ajung imediat la Poliție și sigur acolo rezolv.

Am ajuns. Am discutat cu doamna de la ghișelul de informații care mi-a spus să aștept afară, că vin colegii dânsei imediat. Așteptam afară când au ieșit 4-5 bărbați, le-am explicat ce s-a întâmplat, iar ei m-au îndrumat către secția de poliție de la Buftea. Am ajuns acolo, le-am spus polițiștilor ce s-a întâmplat, mi-au răspuns că știu și ei, tocmai ce au închis apelul de la 112”, continuă Ștefania.

”Mi s-a deschis dosar penal pentru vătămare corporală și părăsirea locului accidentului”

”În timpul în care eu am căutat o secție de poliție deschisă, copilul nu știu unde a fost, ce a făcut, cert e că a sunat la 112 după aproximativ o oră, probabil când a crezut că nu o să-i mai aduc banii promiși. Am plecat cu domnii polițiști de la Buftea la locul accidentului. Am ajuns acolo, pe partea opusă de unde a avut loc accidentul, am văzut copilul și o femeie cu el. Femeie care nu era acolo când accidentul s-a produs.

M-a înjurat puțin, mi-a dorit numai de bine, m-ar fi bătut puțin, dar, na, eram totuși în mașina Poliției. Am făcut testul pentru alcoolemie, a ieșit negativ. Copilul a plecat cu doamna respectivă la spital, eu am rămas cu polițiștii pentru continuarea anchetei.

Mi s-a deschis dosar penal pentru vătămare corporală și părăsirea locului accidentului, mi s-a suspendat permisul, fără drept de circulație. Au făcut câteva poze și apoi am plecat la secție pentru a declara cele întâmplate”, este trista dezvăluire a evenimentelor pe care Ștefania Bălteanu a făcut-o pentru CANCAN.RO.

”Am decis să urmez Facultatea de Drept și în viitor să îmi deschid o fundație”

Apoi, managerul Andrei Volos își spune nemulțumirea. E despre felul în care se derulează judecarea dosarului care i s-a întocmit. ”Ceea ce doresc eu să scot în evidență este faptul că statul și oamenii care ne conduc aleg să investească bani în lucruri complet inutile. După cum majoritatea o știm, deficitul de personal la Parchete este unul foarte mare. Sunt Parchete care funcționează cu doi procurori, când normal ar trebui să funcționeze cu 5-6 procurori!

Dosarele vin pe banda rulantă, cazurile se înmulțesc pe zi ce trece, rezolvarea lor durează extrem de mult. Și mă întreb: dacă în locul meu era un om de 50 de ani, cu copii acasă și cu loc de muncă la 70 de kilometri de casă? Cum putea omul respectiv să se descurce și să ajungă la muncă sau să își întrețină familia în continuare dacă job-ul lui depindea de permis? Un an trebuia să stea acasă?”, spune, revoltată, Ștefania.

Atunci, a luat decizia: ”Dar cum toate lucrurile se întâmplă cu un scop, am decis să urmez Facultatea de Drept și în viitor să îmi deschid o fundație pentru consultanță și pentru a ajuta și alte persoane care sunt la primul contact cu legea și care poate nu își permit angajarea unui avocat. Îmi doresc ca aceia care ne conduc să se pună pentru o secundă și în locul altor persoane înainte de a lua anumite decizii și să învețe că cea mai importantă funcție în viață este cea de om!”

