Andra Volos, acuzată că a dat ”țeapă” unui barter cu haine! „Bunăciunea” de la „Puterea Dragostei” lămurește situația: „Am zis să o ajut, dar a început să mă amenințe!”

Andra Volos este una dintre cele mai frumoase și mai sexy femei de la noi, dar și o figură extrem de cunoscută în lumea mondenă. Șatena, fostă concurentă la „Puterea Dragostei” este văzută cu ochi buni de toate fetele cu mici afaceri, care se ajută de imaginea ei pentru a-și promova produsele. Știm cu toții ce înseamnă conceptul de barter (oferirea de servicii unor persoane publice, gratis, pentru primovarea acestora), iar Andra Volos a fost și ea contactată de o tânără care deține articole vestimentare și focoasa șatenă i-a sărit imediat în ajutor. Numai că lucrurile au luat o turnură neașteptată, iar CANCAN.RO vă prezintă toate detaliile.

În iarna trecută, Andra Volos a fost contactată de o tânără care deținea articole vestimentare și care i-a propus vedetei de la „Puterea Dragostei” să o ajute cu promovarea acestora.

Cele două s-au înțeles rapid, tânăra oferindu-se să-i dea Andrei Volos câteva produse, dar și suma de 500 de euro pentru ca șatena să-i promoveze mica afacere în social media, prin intermediul unor postări tip story sau în feed. Însă lucrurile au luat o turnură neașteptată. După ce a făcut ce i s-a cerut pentru produsele respective, Andra a fost acuzată de faptul că nu a respectat înțelegerea dintre ea și tânăra respectivă, deși șatena susține că a ajutat-o chiar și cu mai multe story-uri decât îi promisese.

Andra Voloș, acuzată că nu a respectat termenii barterului

Tânăra care deținea mica afacere cu haine a început să-i reproșeze Andrei Volos faptul că aceasta nu a făcut pozele de promovare așa cum trebuia și că a blocat-o. La rândul ei, Andra, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, a declarat că a ajutat-o pe tânără mai mult decât i-a cerut aceasta, făcând mai multe story-uri pentru afacerea ei.

Între cele două s-a iscat, la momentul respectiv, o conversație foarte aprinsă în urma celor întâmplate. Tânăra a amenințat-o cu bătaia pe Andra Volos și i-a cerut banii înapoi, iar aceasta nu a avut nimic împotrivă să-i înapoieze suma de 500 de euro, dar și hainele pe care le primise, pentru a le promova.

„Bună! Am și eu o povestioară cu o așa-zisă influenceriță. Andra Volos. Am un mic magazin online și am dorit să colaborez cu dânsa. Aceasta mi-a cerut produse de 3.900 lei și 500 de euro, mi-a făcut o singură postare pe care a șters-o după 2 zile, apoi m-a blocat pe toate căile de comunicare.

I-am făcut notificare la avocat pentru că și-a bătut joc de mine. Toată iarna s-a fălit în gecile de la mine și în hăinuțele pe care i le-am trimis. Ea și prietena ei…”, a fost mesajul în posesia căruia a intrat CANCAN.RO, primit din partea tinerei.

Andra Volos, prima reacție despre scandalul cu barter

Contactată de CANCAN.RO, Andra Volos nu a avut nimic împotrivă să povestească versiunea ei, pas cu pas. Șatena ne-a mărturisit că a ajutat-o pe tânăra cu afacerea cu haine mai mult decât ar fi trebuit, însă aceasta nu a fost deloc mulțumită și chiar a amenințat-o că o bate și că își vrea banii înapoi.

„La mine, o postare costă între 800 și 1.000 de euro. Fata asta m-a contactat și mi-a zis din start dacă pot s-o ajut. I-am spus că da, mai ales că mi-a spus că e recomandată de Laura Udilă (n.r. fostă concurentă ‘Bravo, ai stil!’). I-am zis ok, o să vorbesc și cu Laura. Apoi i-am zis că eu lucrez doar pe bază de contract. Mi-a zis că nu are bani, că e la început… Și că ar dori să colaborăm la ‘negru’ cum se spune. Am zis să o ajut, că binele făcut se întoarce.

Am ales trei gecuțe de la ea, i-am făcut 10-12 story-uri, deși mă înțelesesem cu ea la patru story-uri. La un moment dat, a dorit o poză anume de la mine, nu am avut timp. Atunci parcă a înnebunit. Nu știu de unde e, parcă din Iași, în fine… Mi-a zis că vine să mă bată, că vede ea cine sunt eu, că mă distruge. Atunci am anunțat-o că îi dau înapoi cei 500 de euro, plus produsele și să vină să le ia. Am așteptat-o toată ziua în casă, nu a venit. Pe seară îmi scrie că vrea din nou să colaborăm, că era nervoasă…

Am înțeles-o pentru că eu, din păcate, sunt o fire iertătoare. Apoi a mai vrut ceva de la mine, i-am zis că nu se mai poate, că deja am i-am făcut 12 story-uri, deși trebuia doar patru. Atunci din nou a început să mă amenințe și să-mi scrie continuu, că vrea banii înapoi. Îi dau și banii, dar normal nu aș avea de ce, pentru că i-am făcut în plus. Normal că i-am dat block. Chestia e veche, din decembrie, văd că nu se liniștește. Și să mă lase cu hainele ei, sunt de calitate zero, cred că-s luate din Dragonul Roșu. Nu-mi vine să cred unde s-a ajuns.

Am făcut și un giveaway, care la mine e super scump. L-a făcut ea pe pagina ei, iar eu l-am repostat și am trezit lumea că o să câștige ținuta mea, în fine… După ce am postat mi-a zis că poza nu e ok, ea știind ce poza urma să postez. Nu știu de ce a făcut tot acest tam-tam”, a declarat Andra Voloș, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

NOTĂ: În galeria noastră foto regăsiți întreaga conversație dintre Andra Voloș și tânăra pe care a ajutat-o cu mica afacere cu haine.

