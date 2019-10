Gabriel Zamfir, managerul Filarmonicii Oltenia, este acuzat de rasism, xenofobie, jigniri și amenințări cu violența fizică de către unul dintre liderii comunității rome din Craiova. Romeo Tiberiade, președintele Partidei Romilor PRO EUROPA Sucursala Dolj, a publicat mai multe informații pe pagina de socializare și a organizat o conferință de presă în care a relatat cum Gabriel Zamfir l-ar fi amenințat cu bătaia, l-ar fi numit “cioară”, și l-ar fi înjurat.

“Eu, țiganul care luptă pentru educație, am apelat la instanțe…”

Managerul Filarmonicii Oltenia nu este la prima ieșire de acest fel, presa relatând, în trecut, că Zamfir a susținut că mămicile care au protestat la 10 august la Mitingul Diasporei meritau “măcar un glonț în cap”. Într-un alt caz, Zamfir l-ar fi agresat fizic și verbal pe dirijorul Ivan Iliev, iar într-o altă situație managerul a amenințat că va lovi cu pumnul un inspector din cadrul ITM.

“Eu vreau respect și respect oamenii, instituțiile, legile. Un om care reprezintă o instituție de cultură importantă a Craiovei m-a atacat verbal: M-A ÎNJURAT, M-A AMENINȚAT CU BĂTAIA ȘI M-A JIGNIT. Este Gabriel Zamfir, managerul Filarmonicii Oltenia. Nu vreau să pătez imaginea Craiovei și a Filarmonicii. Port un respect deosebit familiei acestui individ.

Presa a mai relatat despre derapajele sale. Eu vreau să vă spun că nu am căutat să îmi fac singur dreptate. Eu, țiganul care luptă pentru educație, AM APELAT LA INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI, pentru că VREAU RESPECT PRIN MODUL CORECT DE A TRANȘA O PROBLEMĂ SOCIALĂ. Am înțeles că, fiind cetățean român de etnie romă, șansa de a-mi găsi un loc onorabil în societate este dată de educație.

Încerc în fiecare zi să îi sfătuiesc pe toți cei pe care îi reprezint, să aibă grijă cum se comportă, să fie civilizați, să respecte legile statului român și să își ducă la școală copiii. Este regretabil că un om de cultură amestecă arta și managementul cu anumite fapte care nu fac cinste nimănui.

Nu mă cert în public, nu cerșesc respect. Încerc să fiu eu însumi și, de aceea, dreptatea o caut numai pe cale legală. Indiferent de verdictul instanței, eu nu voi apela niciodată la violența verbală sau fizică. Vreau să fiu demn în fața tuturor, cu încredere deplină în ceea ce înseamnă a ne respecta între noi.

Când se întâmplă să greșesc, regret și încerc să repar. Dar, mai presus de toate, iubesc oamenii, îi respect și cer respect. și am încredere în lege”, a transmis Romeo Tiberiade pe contul său de socializare.

Cum a răspuns directorul Filarmonicii

Reacția directorului Filarmonicii, Gabriel Zamfir, a venit într-o postare cu subînțeles, tot pe Facebook. "Mă uitai p-aci pe Facebook şi văzui multi «zmei» şi «haiduci» şi mă gândii să beau un pahar de vin în «cinstea» lor…", a scris Gabriel Zamfir, lângă o fotografie în care chiar bea dintr-un pahar cu vin.