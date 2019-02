Mangia sigur de calificarea în semifinale: „Nu am avea nicio scuză dacă nu vom câștiga!”

Universitatea Craiova luptă astăzi la Miercurea Ciuc cu singura echipă din Liga a III-a claificată în sferturile de finală ale Cupei României pentru accederea în careul dde ași al competiției, unde au acces Viitorul, Astra și CFR Cluj.

Devis Mangia, antrenorul principal al oltenilor a declarat la conferința de presă premergătoare acestui duel că victoria este obligatorie și că elevii săi nu ar avea nici o scuză dacă ar rata calificarea în semifinale.

„Jucăm cu o echipă de Liga a III-a, e normal să fim favoriţi. Este un meci din sferturile de finală şi este important, pentru că vrem să continuăm parcursul în Cupă. Sper să nu fie un meci periculos pentru jucători şi când spun asta mă refer la vreme şi la condiţiile terenului de joc. Ştiu că Miercurea Ciuc este zona cu cea mai scăzută temperatură din ţară, deci trebuie să fim pregătiţi şi din acest punct de vedere. Sper că organizatorii consideră că fotbaliştii sunt protagoniştii şi trebuie să fie protejaţi. Cupa este un obiectiv important pentru noi. Am mai jucat înainte cu temperaturi foarte scăzute, dar problema principală este terenul de joc. Nici deplasarea nu va fi foarte simplu de efectuat. Nu am avea nicio scuză dacă am rata calificarea. Nu există scuze pentru asta, dar singurul lucru pe care mi-l doresc este, repet, să găsim acolo un teren bun, pentru că este importantă integritatea jucătorilor“, a declarat Devis Mangia.

Partida AFK Csikszereda Miercurea Ciuc- Universitatea Craiova va avea loc astăzi de la ora 20:00 și va fi transmisă în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.