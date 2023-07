Mara Bănică, declarații șocante de pe vremea când era corespondent de război: „Sărea glonțul la 2 metri”

În vârstă de 47 de ani, Mara Bănică este una dintre cele mai cunoscute și apreciate jurnaliste de la noi din țară. Fosta vedetă de la Acces Direct are o carieră remarcabilă în presă, de aproximativ 20 de ani. În cadrul unui interviu, Mara a rememorat întâmplări neașteptate, de pe vremea când era corespondent de război.

Mara Bănică și-a creat un nume sonor în lumea presei din România. Cunoscută pentru felul său unic de a spune lucrurilor pe nume, fără a menaja pe nimeni, Mara Bănică a ajuns rapid la inimile publicului, mai ales prin intermediul emisiunilor și show-urilor de televiziune.

În cei douăzeci de ani de carieră, Mara Bănică a avut de înfruntat numeroase provocări dificile. Chiar dacă toate acestea au contribuit la formarea sa din punct de vedere profesional, vedeta nu poate uita momentele de la începuturile sale în presă, de pe vremea când era corespondent de război.

Mara Bănică, declarații despre momentele decisive din cariera sa: „Acum nu aș mai face lucrul ăsta”

În cadrul unui interviu, vedeta a vorbit despre episoadele prin care a trecut în urmă cu mulți ani, când era corespondent de război. Mara Bănică a trăit emoții care nu pot fi redate în cuvinte, atunci când era pe front pentru a face relatări de la fața locului.

„Nu am realizat chestia asta, nici nu aveam timp să-mi setez prioritățile acolo. Am stat o lună și jumătate la Bagdad și nu știam ce urmează să fac în următoarea oră, nu aveam timp să mă gândesc că mă împușcă.

La Kosovo exista pericolul de mine antipersonal și țin minte că aveam un operator care s-a dus pe niște câmpuri, să ia niște cadre frumoase. Atunci m-am panicat foarte tare”, a declarat Mara Bănică pentru Fanatik.

Privind în urmă, Mara Bănică susține că nu și-ar mai pune viața în pericol la fel cum a făcut în urmă cu 20 de ani.

„Eu am făcut 3 luni cursuri la NATO. Trebuie să știi când și cum să te oprești. În România asta e mentalitatea, că mă duc într-o bază militară și sunt corespondent de război. Dar ești corespondent când te duci pe barba ta. Mă uit și acum pe filmări și văd cum sărea glonțul la 2 metri și am senzația că imaginile sunt ireale, de film. Acum nu aș mai face lucrul ăsta, am copii și ei fac diferența. Cred că în fiecare profesie trebuie să existe lucruri pe care ar trebui să le facă un om. Mi-e dor de știri, de seriozitatea de acolo, dar, din păcate, nu mai există… Eu mă consider o mare învingătoare. Am colegi în presă, geniali, care mor de foame. Este o luptă pentru supraviețuire”, a mai adăugat jurnalista pentru sursa citată.

