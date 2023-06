Descoperirea pe care Mara Bănică a făcut-o în propria casă! Au curs râuri de lacrimi: „Le-am găsit după ce s-a dus”

Mara Bănică este o mămică fericită și împlinită. Jurnalista are doi copii de care este tare mândră, un băiat, Dima, ce a ajuns la vârsta adolescenței și o fetiță pe care a adus-o pe lume anul trecut. Vedeta își dedică majoritatea timpului acestora. Recent, fiul său a reușit să o emoționeze până la lacrimi, dar i-a și stârnit amintiri dureroase.

Mara Bănică obișnuiește să păstreze legătura cu fanii ei din mediul online și împărtășește diferite momente din viața ei cu aceștia. Așa a făcut și recent când le-a prezentat internauților un moment ce i-a stârnit amintiri puternice. Vedea le-a povestit totul urmăritorilor din mediul oline și s-a emoționa până la lacrimi.

Jurnalista a postat pe rețelele sociale un bilețel pe care fiul ei i l-a lăsat. Mesajul scris pe hârtie este scurt și spune: „Am plecat afară”. Dima și-a anunțat mama că a ieșit la joacă prin intermediul unui bilețel, iar bruneta și-a amintit că la fel făcea și ea cu tatăl ei. Îi lăsa numeroase bilețele, iar bărbatul le-a păstrat pe toate.

După ce tatăl ei s-a stins din viață, Mara Bănică a găsit în casă o mapă cu toate bilețelele pe care i le-a lăsat. Cu lacrimi în ochi jurnalista le-a citit pe toate și a decis că și ea va păstra aceste bucăți de amintire lăsate de copii ei.

„Am o cutie alba cumpărată. Strâng acolo toate bilețelele de la Dima. Le pun, pur și simplu, unul peste celalalt, în devălmășie. Nu le-am recitit niciodată. Nu știu de ce le păstrez, așa cum și tata le-a strâns pe ale mele…

Le-am găsit după ce s-a dus, într-o mapă tip armonică, de culoare maro. Le-am descifrat greu, nu din pricina scrisului ilizibil, ci din a lacrimilor..”, a scris Mara Bănică, în dreptul imaginii cu bilețelul lăsat de fiul ei.

(CITEȘTE ȘI: COMPROMISUL FĂCUT DE MARA BĂNICĂ PENTRU A APĂREA LA TV: „AM AVUT NEVOIE DE BANI, NU MI-E RUȘINE”)

Mara Bănică, gata de al treilea copil

Mara Bănică este în prezent mămica a doi copii, dar se gândește și la al treilea. Vedeta a dezvăluit că a luat în calcul varianta unui nou membru al familiei, însă vârsta o împiedică să facă pasul. Jurnalista se apropie de 50 de ani, iar acest lucru o face să se gândească la faptul că nu ar putea să mai fie prea mult timp, nu atât cât și-ar dori cel puțin, alături de cel de-al treilea copil.

„E o discuție, să știi că ne-am pus problema asta. Mai am niște ovule congelate și le vom ține 5 ani, așa e procedura și pe măsură ce trece fiecare an, eu deja am intrat în al doilea, mă gândesc că până la urmă tot o crimă e. Pe de altă parte, mă gândesc nu la faptul că mi-e mie greu sau că nu mă duce organismul, ci la faptul că fac 50 de ani și am doi copii și aș vrea să îi aduc cât mai târziu în momentul în care eu nu o să mai fiu. E singurul motiv pentru care pun întrebări așa”, declara Mara Bănică.

(VEZI ȘI: ABIA ACUM A RECUNOSCUT! CE FĂCEA, DE FAPT, MARA BĂNICĂ ÎN TIMPUL EMISIUNII ACCES DIRECT )